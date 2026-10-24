استاد دانشگاه اماراتی: رژیم صهیونیستی منفورترین رژیم جهان است

استناد یک استاد دانشگاه امارات به نتایج نظرسنجی‌هایی که نشان می‌دهد اسرائیل منفورترین رژیم جهان است، بحث‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

جوان آنلاین: عبدالخالق عبدالله، استاد دانشگاه امارات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی امروز با نسبت ۹۸٫۷۵ درصدر، منفورترین رژیم جهان است.

به گزارش ایرنا، در واکنش به این مطلب، برخی کاربران و دنبال‌کنندگان او در فضای مجازی، ضمن تأیید این موضوع، بحث‌های چالش‌برانگیزی مطرح کردند.

یکی از کاربران در واکنش به عبدالله تأکید کرد که امارات پس از رژیم صهیونیستی در جایگاه دوم قرار گرفته است.

کاربر دیگری نوشت: یعنی می‌دانند که اسرائیل منفورترین کشور جهان است و بااین‌حال روابط خود را با آن عادی‌سازی می‌کنند!.

کاربر دیگری به نام سعید العامری نیز نوشت: رژیم صهیونیستی منفور است و جهان، آن را از خود دور کرده است؛ اما کسانی هستند که خود را در آغوش آن افکنده‌اند و سیاست‌هایش را اجرا می‌کنند و آنچه را که این رژیم خود از تحقق آن ناتوان است، به آن هدیه می‌دهند. آیا دردناک‌تر از این وابستگی هم هست که انسان در خدمت پروژه‌ای باشد که محیط پیرامونش آن را نمی‌پذیرد.