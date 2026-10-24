رژیم صهیونیستی حریم هوایی عراق را نقض کرد

یک منبع امنیتی عراقی از نقض مجدد حریم هوایی این کشور از سوی رژیم صهیونیستی و پرواز جنگنده ها و پهپادهای آن در آسمان استان الانبار خبر داد.

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق از رصد جنگنده های رژیم صهیونیستی در آسمان این استان در روز جمعه و برای دومین روز پیاپی خبر داد.

به گزارش ایرنا، این منبع با اشاره به اینکه این جنگنده ها از سمت سوریه وارد عراق شدند به پرواز آنها بر فراز مناطق غربی الانبار تا منطقه النخیب به سمت استان کربلا اشاره کرد که برای دومین روز متوالی رخ داده است.

منبع مذکور بیان کرد: نیروهای امینتی مستقر در مناطق غربی الانبار پرواز جنگنده ها را رصد کرده اند، قبل از اینکه از دایره رصد و دید محو شوند.

این منبع همچنین به پرواز گسترده پهپادها در نوار مرزی عراق با سوریه و مراکز امنیتی عراقی بدون روشن شدن اهداف این تحرکات و جزئیات آن اشاره کرد.

الرمادی بزرگترین استان عراق است و در غرب این کشور قرار گرفته و مرکز آن شهر رمادی است و با کشورهای سوریه، عربستان و اردن مرز مشترک دارد.

در همین ارتباط «کریم علیوی» عضو فراکسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نسبت به سکوت دولت عراق در قبال تجاوزهای آمریکایی-اسرائیلی به حاکمیت عراق هشدار داد و تاکید کرد: تجاوزهای اسرائیلی و آمریکایی در حال تکرار است و این با وجود تعهداتی است که برای جلوگیری از ورود هواپیماهای خارجی به حریم هوایی عراق از جمله هواپیماهای آمریکایی داده شده است.

او تصریح کرد: جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی در حریم هوایی عراق جولان می دهند بدون اینکه اقدامات بازدارنده ای انجام شود.