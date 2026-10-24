وادفول: آلمان، انگلیس و فرانسه برای مذاکره با ایران آماده هستند

یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان با اعلام آمادگی کشورش و فرانسه و انگلیس برای مذاکره با ایران در باره برنامه هسته ای، خواستار گفت وگو با یمن نیز شد.

جوان آنلاین: وادفول جمعه در سفر به ترکیه ادعا کرد که آلمان، انگلیس و فرانسه آماده هستند با ایران مذاکره کنند تا از دستیابی این کشور به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، او همچنین خواستار حمایت از عربستان سعودی و نیروهای یمنی تحت حمایت آن و زمینه‌سازی برای ازسرگیری مذاکرات جدی با حوثی‌ها (انصارالله) شد.

وادفول این اظهارات را پس از دیدار وزیران خارجه انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان در استانبول بیان کرد.

خبرگزاری د. پ.آ آلمان نیز در گزارشی درباره این نشست نوشت که به گفته وادفول، گروهی مشتکل از هشت کشور از جمله آلمان قصد دارند تا با همکاری یکدیگر راه‌حلی برای مناقشه ایران یافته و آزادی دریانوردی در دریای سیاه را تضمین کنند.

بر اساس این گزارش، وادفول با طرح ادعاهای بی‌اساس ادعا کرد که ایران و یمن «مسئول بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه، بحران‌های انسانی در یمن و بحران‌های غذایی در جنوب جهانی هستند.»

خبرگزاری آناتولی نیز در گزارشی در این باره نوشت، وادفول با اشاره به تاثیرات جنگ احتمالی میان آمریکا و ایران بر امنیت منطقه و قیمت نفت، و همچنین تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر صادرات غلات و خطر قحطی در آفریقا گفت: پیامدهای این مناقشات به شدت توسط هر هشت کشور در مناطق مربوط به خود احساس می‌شود. طبیعتا، این تاثیرات به اشکال گوناگونی بروز می‌کنند.

وی افزود: این مسائل به وضوح نشان می‌دهند که جلوگیری از تشدید مجدد تمامی این مناقشات، یک ضرورت فوری است. ما قصد داریم در روزهای آینده با تمامی طرف‌های گفت‌وگو همکاری کنیم تا آنها را به بازگشت به میز مذاکره، به جای توسل به سلاح، ترغیب نماییم. با این حال، همان‌طور که صبح امروز اشاره کردم، قطعا هیچ راه‌حل ساده و آماده‌ای برای این مشکلات وجود ندارد.

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که هر هشت کشور حاضر در نشست استانبول بر ضرورت فوری رایزنی‌های نزدیک‌تر برای تبادل دیدگاه‌ها، بررسی رویکردهای جدید، تدوین مواضع مشترک و هماهنگی بهتر تلاش‌های دیپلماتیک اتفاق نظر دارند.

وادفول بار دیگر از ایران خواست تا موضع خود را تغییر دهد و افزود: جهان بار دیگر با نگرانی عمیقی به خاورمیانه می‌نگرد. این نگرانی بیش از هر چیز متوجه ایران و حوثی‌هاست. آنها باید به حملات خود علیه کشتی‌ها، فرودگاه‌ها، زیرساخت‌ها و یا حتی همسایگانشان پایان دهند.

وی همچنین هشدار داد که گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه، صادرات غلات را تهدید می‌کند، موجب افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود و خطر قحطی در آفریقا را تشدید می‌کند.