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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
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واکنش رئیس‌جمهوری کوبا به تهدیدهای تازه ترامپ: ما مصمم به دفاع از خود هستیم

کوبا رئیس‌جمهوری کوبا در واکنش به تهدید تازه «ترامپ» مبنی بر اعزام ناو به سواحل این کشور، تاکید کرد هاوانا استقلال خود را که از زمان پیروزی انقلاب در سال ۱۹۵۹ به دست آورده، با تمام توان محافظت خواهد کرد و تسلیم جاه‌طلبی‌های سلطه‌جویانه واشنگتن نخواهد شد.

جوان آنلاین:  میگل دیاز کانل رئیس‌جمهوری کوبا در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت ایالات متحده به صراحت نشان می‌دهد که از جاه‌طلبی‌های خود برای تسلط بر کوبا دست نکشیده است.

وی افزود: خوب است یادآوری کنیم که ما کوبایی‌ها از ۱ ژانویه ۱۹۵۹ استقلال واقعی خود را به دست آورده‌ایم و مصمم به دفاع از آن هستیم.

دیاز کانل تصریح کرد: کوبا تهدید نیست، بلکه تحریم‌های اقتصادی، تهدید است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا تهدید کرد یک فروند ناو را با هدف وادار کردن هاوانا به «بستن یک توافق»، به سواحل این جزیره اعزام خواهد کرد.

اظهارات ترامپ همچنین با واکنش تند برونو رودریگس وزیر امور خارجه کوبا مواجه شد. وی ضمن رد «هرگونه جاه‌طلبی» آمریکا علیه این جزیره هشدار داد که در سواحل این کشور «علاوه بر سواحل زیبا، صخره‌های تیزی نیز وجود دارد که برای کسانی که با اهداف خصمانه و میل به سلطه‌جویی می‌آیند، ناامن و ناخوشایند است.»

ترامپ طی یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت فلوریدا مدعی شد که یکی از ناوهای جنگی مستقر در خاورمیانه در جریان جنگ تجاوزکارانه با ایران را «در فاصله حدود ۵۰ یاردی ساحل» کوبا مستقر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: «ما توقف کوتاهی خواهیم داشت. در واقع، کاری که در قبال کوبا انجام خواهیم داد این است که در مسیر بازگشت از ایران از آنجا عبور کنیم. آن کشتی‌های زیبا از مقابل کوبا عبور خواهد کرد. ما کاری می‌کنیم که یکی از آن‌ها در فاصله ۵۰ یاردی ساحل متوقف شود. آنها [دولت کوبا] دست‌هایشان را بالا خواهند برد و سپس مارکو روبیو (وزیر امور خارجه آمریکا) را می‌فرستیم تا توافق را نهایی کند.»

این نخستین بار نیست که رئیس‌جمهوری آمریکا، کوبا را به تجاوز نظامی تهدید می‌کند. او در چهارم ژوئن گذشته (۱۴ خرداد) مدعی شد: «به محض اینکه کارمان با ایران تمام شود [با کوبا] کار خواهیم داشت. من دوست دارم کارها را یکی‌یکی انجام دهم.» ترامپ در آوریل گذشته (فروردین- اردیبهشت) نیز دقیقا همین ادعا را تکرار کرده و گفت که این کشور حوزه کارائیب هدف جدید اقدامات نظامی واشنگتن خواهد بود.

رودریگس در همان زمان یادآور شد که هاوانا این اظهارات را تلاشی برای «ایجاد سردرگمی به منظور ادامه ممانعت از ورود سوخت به خاک کوبا» تفسیر کرده است.

با این وجود، مقامات کوبا در ماه‌های اخیر استراتژی‌های گوناگونی را برای دفاع سرزمینی بهبود بخشیده‌اند؛ اقداماتی که به تعبیر دیاز کانل، اولویتی «بسیار بزرگ» در رویارویی با یک تهاجم نظامی احتمالی به شمار می‌رود.

در ۲۹ ژانویه گذشته (۹ بهمن)، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، به بهانه «تهدید غیرعادی و فوق‌العاده‌ای» که به ادعای کاخ سفید از سوی کوبا متوجه امنیت ملی آمریکا و منطقه است، «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرد.

این سند، دولت کوبا را به همسویی با «بسیاری از کشورهای متخاصم»، میزبانی از «گروه‌های تروریستی فراملی» و اجازه دادن به استقرار «ظرفیت‌های پیچیده نظامی و اطلاعاتی» روسیه و چین در این جزیره متهم می‌کند.

از آن زمان تاکنون، واشنگتن با اعمال اقدامات قهری متعدد، محاصره اقتصادی و تجاری علیه کوبا را که بیش از ۶ دهه ادامه دارد، تشدید کرده است.

واشنگتن همچنین اعمال تعرفه بر کشورهای فروشنده نفت به کوبا را اعلام کرد و به کشورهایی که از فرمان اجرایی کاخ سفید سرپیچی کنند، هشدار داد.

هاوانا به طور مداوم این اتهامات را رد کرده و هشدار داده است که با تمام قوا از تمامیت ارضی خود صیانت خواهد کرد.

برچسب ها: کوبا ، ارتش آمریکا ، تحریم
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