ثبت دستکم ۲۸۵۰ مورد نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی / ۳۸ غیرنظامی سوری کشته شدند

منابع سوری اعلام کردند که از زمان سقوط دولت بشار اسد، دست‌کم ۳۸ غیرنظامی سوری به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدند و آمار نقض های متنوع حاکمیت سوریه به دست صهیونیست ها در مجموع از زمان روی کارآمدن دولت جولانی به دو هزار و ۸۵۰ فقره رسیده است.

جوان آنلاین: مرکز «سجل» که نقض‌های اسرائیل در سوریه را مستند می‌کند با اعلام این خبر گزارش داده است که به ‌تنهایی در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۵) ، رژیم صهیونیستی در استان قنیطره ۱۹۲ مورد یورش داشته است و درعا با ۶۷ مورد نقض حاکمیت سوریه از سوی اسرائیل در رتبه دوم قرار دارد.

بر اساس آمار این مرکز، مجموع نقض‌های ضدحاکمیت سوریه (اعم از حملات هوایی و نفوذهای زمینی) به دست رژیم صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان سپتامبر (۸ مهرماه ۱۴۰۵) بیش از دو هزار و ۳۲ مورد، ثبت شده و در مجموع از زمان روی کارآمدن دولت جولانی به دو هزار و ۸۵۰ فقره رسیده است.

گزارش رصدخانه حقوق بشر سوریه (SOHR) اما نشان می دهد که از زمان سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذرماه ۱۴۰۳) تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۴ مهرماه ۱۴۰۵) هزار و ۱۹۴ مورد تجاوز زمینی اسرائیل به خاک سوریه انجام شده است.

از این تعداد، حدود ۷۲۰ مورد فقط در سال ۲۰۲۶ (تا اواسط اکتبر معادل ۲۳ مهر ۱۴۰۵) ثبت شده و تمرکز اصلی همچنان روی قنیطره و درعا است.⁠

شبکه سوریه برای حقوق بشر (SNHR) نیز گزارش می دهد که اسرائیل از زمان سقوط نظام سابق سوریه تا ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) حداقل ۴۵۳ مورد نفوذ زمینی (عمدتاً متمرکز در قنیطره و درعا) در خاک سوریه انجام داده و نظامیان صهیونیست ۱۶۲ شهروند سوری را بازداشت کرده اند.⁠