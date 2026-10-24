کد خبر: 1386394
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

کارنی اتهام دخالت کانادا در انتخابات آمریکا را رد کرد

دخالت کانادا مارک کارنی نخست وزیر کانادا اتهامات درباره دخالت کشورش در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را رد کرد و گفت که اوتاوا قصدی برای انجام این کار ندارد.

جوان آنلاین:  پیت هوکسترا سفیر آمریکا در کانادا هفته گذشته در یک پادکست گفته بود که پیامش به کانادایی‌ها این است: در امور سیاسی آمریکا دخالت نکنید.

سفارت آمریکا در کانادا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد: در حالی که وزرا و سروزیران استان‌های کانادا آشکارا از برنامه‌هایی برای تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا سخن می‌گویند، اتاوا نگرانی‌ها در مورد مداخله احتمالی در انتخابات آمریکا در سوم نوامبر را نادیده می‌گیرد.

کارنی جمعه شب با بیان اینکه از اظهارات سفیر آمریکا ناامید شده است، گفت: این ادعاها هیچ پایه و اساسی ندارند. من متاسفم که نماینده آنها، مطرح کردن چنین مسائلی را بخشی از وظایف خود می‌داند.

کارنی که به ترکیه سفر کرده است، در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نتایج ضعیف انتخاباتی به عنوان بهانه‌ای برای اعمال تعرفه‌های بیشتر علیه کانادا استفاده کند، گفت که چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد.

وی افزود: اگر رسیدن به یک توافق مناسب مستلزم گذشت ماه‌ها یا حتی زمانی طولانی‌تر باشد، یا نیازمند روی کار آمدن دولتی دیگر در آمریکا باشد، ما این کار را خواهیم کرد.

کارنی گفت: موضع من، موضع کانادا و موضع مردم کانادا کاملا روشن است. ما هرگز به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا تبدیل نخواهیم شد. ما مسیر خودمان را طی می‌کنیم.

به نوشته رویترز، سخنان کارنی نشان‌دهنده سردی روابط دوجانبه است. این وضعیت پس از خروج کانادا از مذاکرات مربوط به یک توافق تجاری احتمالی در اواخر ماه اوت تشدید شده است. مذاکرات تجاری با هدف کاهش برخی از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای کانادایی آغاز شده بود.

این در حالی است که دولت ترامپ روز جمعه چندین محصول کانادایی را از فهرست تعرفه ۵۰ درصدی خود حذف کرد. بر اساس این تصمیم، برخی محصولات کاغذی، ماشین‌آلات و تجهیزات برودتی و جعبه‌ها و جعبه‌های بسته‌بندی یک هفته دیگر از این فهرست خارج می‌شوند اما شیرآلات، فرش، ضایعات و چند کالای دیگر به جای آنها به این فهرست اضافه خواهند شد.

کاخ سفید اعلام کرد که این تعدیل با هدف «خدمت بهتر به منافع عمومی» و در عین حال جبران آنچه «رفتار تبعیض‌آمیز» کانادا با تجارت ایالات متحده می‌نامد، انجام می‌شود.

برچسب ها: کانادا ، امریکا ، انتخابات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار