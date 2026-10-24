کارنی اتهام دخالت کانادا در انتخابات آمریکا را رد کرد

جوان آنلاین: پیت هوکسترا سفیر آمریکا در کانادا هفته گذشته در یک پادکست گفته بود که پیامش به کانادایی‌ها این است: در امور سیاسی آمریکا دخالت نکنید.

سفارت آمریکا در کانادا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد: در حالی که وزرا و سروزیران استان‌های کانادا آشکارا از برنامه‌هایی برای تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا سخن می‌گویند، اتاوا نگرانی‌ها در مورد مداخله احتمالی در انتخابات آمریکا در سوم نوامبر را نادیده می‌گیرد.

کارنی جمعه شب با بیان اینکه از اظهارات سفیر آمریکا ناامید شده است، گفت: این ادعاها هیچ پایه و اساسی ندارند. من متاسفم که نماینده آنها، مطرح کردن چنین مسائلی را بخشی از وظایف خود می‌داند.

کارنی که به ترکیه سفر کرده است، در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نتایج ضعیف انتخاباتی به عنوان بهانه‌ای برای اعمال تعرفه‌های بیشتر علیه کانادا استفاده کند، گفت که چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد.

وی افزود: اگر رسیدن به یک توافق مناسب مستلزم گذشت ماه‌ها یا حتی زمانی طولانی‌تر باشد، یا نیازمند روی کار آمدن دولتی دیگر در آمریکا باشد، ما این کار را خواهیم کرد.

کارنی گفت: موضع من، موضع کانادا و موضع مردم کانادا کاملا روشن است. ما هرگز به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا تبدیل نخواهیم شد. ما مسیر خودمان را طی می‌کنیم.

به نوشته رویترز، سخنان کارنی نشان‌دهنده سردی روابط دوجانبه است. این وضعیت پس از خروج کانادا از مذاکرات مربوط به یک توافق تجاری احتمالی در اواخر ماه اوت تشدید شده است. مذاکرات تجاری با هدف کاهش برخی از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای کانادایی آغاز شده بود.

این در حالی است که دولت ترامپ روز جمعه چندین محصول کانادایی را از فهرست تعرفه ۵۰ درصدی خود حذف کرد. بر اساس این تصمیم، برخی محصولات کاغذی، ماشین‌آلات و تجهیزات برودتی و جعبه‌ها و جعبه‌های بسته‌بندی یک هفته دیگر از این فهرست خارج می‌شوند اما شیرآلات، فرش، ضایعات و چند کالای دیگر به جای آنها به این فهرست اضافه خواهند شد.

کاخ سفید اعلام کرد که این تعدیل با هدف «خدمت بهتر به منافع عمومی» و در عین حال جبران آنچه «رفتار تبعیض‌آمیز» کانادا با تجارت ایالات متحده می‌نامد، انجام می‌شود.