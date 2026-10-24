جوان آنلاین: تایانی درباره نشست روز جمعه وزیران خارجه ایتالیا، ترکیه، پاکستان، عربستان، مصر، آلمان، انگلیس و فرانسه که در استانبول برگزار شد، گفت که هدف از آن «کاهش تنش برای تضمین آزادی دریانوردی» بود.

وی با اشاره به تحولات مربوط به تنگه هرمز اظهار کرد: فکر نمی‌کنم که بتوان این مشکل را صرفا از منظر نظامی حل‌وفصل کرد. اگر بخواهیم تنگه هرمز را که برای اقتصادهای ما حیاتی است، بازگشایی کنیم، باید گفتگو را ترویج کنیم و به ایران بفهمانیم که این رویکرد نمی‌تواند ادامه یابد.

در همین حال، وزیران خارجه مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان نیز در نشست مشترکی در استانبول هشدار دادند که اختلال در مسیرهای دریایی، امنیت و رفاه همگان را به خطر می‌اندازد؛ زیرا زنجیره‌های تأمین جهانی و جریان انتقال انرژی، کودهای شیمیایی و مواد غذایی را مختل می‌کند و جمعیت‌های آسیب‌پذیر در منطقه و فراتر از آن تحت الشعاع قرار خواهد داد.

وزیران امورخارجه کشورهای مذکور با تأکید بر ضرورت تلاش جمعی جامعه بین‌المللی برای مقابله با این چالش‌ها، هرگونه اقدام یا محدودیتی را که مانع کشتیرانی مشروع شود، رد کردند و خواستار ازسرگیری سریع و کامل عبور و مرور امن، ایمن و بدون مانع از تنگه هرمز شدند.