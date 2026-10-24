کد خبر: 1386391
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

فیدان: حمله به ایران، جنگ و درگیری را در منطقه گسترش خواهد داد

فیدان وزیر امور خارجه ترکیه پس از نشست وزیران امور خارجه سازوکارهای R4 و R4+E3 در استانبول، گفت ما همفکر هستیم که حمله مجدد به ایران، جنگ و درگیری را در منطقه گسترش خواهد داد.

جوان آنلاین: هاکان فیدان،روز جمعه در نشست خبری پس از اجلاس وزیران امور خارجه ساز و کارهای R4 (ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان سعودی) و R4+E3 (بریتانیا، آلمان، فرانسه) که ایتالیا نیز در آن حضور داشت در استانبول، اظهار کرد: مداخله نظامی در ایران به هیچ وجه یک راه حل نیست. در حال حاضر هیچ کس آن را تأیید نمی‌کند.

او گفت: همه کشورهای حاضر در میز مذاکره نمی‌خواهند جنگ بیشتر گسترش یابد و آنها طرفدار پایان فوری جنگ و آتش‌بس در خلیج ( فارس ) و اوکراین هستند. و تقریباً به این اجماع رسیده‌ایم که انتخاب گفتگو و دیپلماسی مناسب‌ترین مسیر اقدام است. همه کشورها موافقند که دیپلماسی و گفتگو تنها راه حل است.

فیدان در مورد بی‌ثباتی در دریای سیاه و باب المندب، بیان کرد: این دو موضوع به طرز باورنکردنی بر نیازهای انرژی و غذایی جهان و همچنین رژیم تجارت آزاد تأثیر می‌گذارند.

او تأکید کرد که مهم این است که بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه که همگی دور میز مذاکره هستند، به توافق برسند و پیام یکسانی را به جهان ارسال کنند.

او اظهار داشت: تنگه هرمز باید هر چه سریعتر باز شود. تأثیر منفی آن بر بازارها باید از بین برود.

فیدان در مورد جنگ روسیه و اوکراین خاطرنشان کرد که نظر مشترک همه شرکت‌کنندگان این است که آتش‌بس و توافق صلح مبتنی بر آن باید در اسرع وقت در اوکراین اجرا شود.

او اظهار داشت: همه طرف‌های حاضر در میز مذاکره از صمیم قلب خواهان این امر هستند. درخواست می‌شود که در اسرع وقت اقداماتی برای تضمین امنیت و آزادی دریانوردی در دریای سیاه انجام شود.

وزیر امور خارجه ترکیه گفت: یا جنگ باید متوقف شود؛ اگر نمی‌شود، طرفین باید در مورد انرژی و غلات استثنا قائل شوند.

برچسب ها: هاکان فیدان ، ترکیه ، جنگ ایران و آمریکا
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