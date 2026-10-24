۷۰ هزار نیروی پلیس با خودروهای زرهی منتظر استقبال از معترضان فرانسوی

جوان آنلاین: دولت فرانسه در آستانه اعتراضات امروز شنبه در این کشور دست کم ۷۰ هزار نیروی پلیس را در سراسر پاریس و دیگر شهرها مستقر کرد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس و ژاندارمری فرانسه به همراه تجهیزات نظامی خود، خودروهای زرهی، شلنگ های آب و بالگردها منتظر استقبال از معترضان هستند. مقامات فرانسوی تصمیم گرفته اند موزه لوور پاریس و تعدادی دیگر از موزه های بزرگ را برای محافظت از آنها در برابر معترضان ببندند.

دولت این کشور پیشتر از افزایش ۲۰ درصدی استفاده از نیروهای امنیتی و تشدید تدابیر خاص در این خصوص خبر داده بود.

اداره کل پلیس ملی فرانسه از کارآموزان داوطلبی که به پایان دوره آموزشی خود نزدیک شده‌اند، خواسته است برای تقویت مأموریت نیروهای امنیتی مشارکت کنند. به ادعای این اداره افراد مذکور در حفاظت از ساختمان‌ها و امور اداری فعالیت خواهند کرد و در کنترل مستقیم جمعیت به کار گرفته نمی‌شوند. نیروهای نظامی، یگان‌های ویژه و پلیس ضدشورش نیز در آماده‌باش خواهند بود.

مقام‌های فرانسه محدودیت‌هایی را از جمله منع رفت‌وآمد شبانه در برخی مناطق، ممنوعیت حمل مواد آتش‌زا و تجهیزات حفاظتی و محدودیت برگزاری تجمعات در شهرهایی مانند پاریس، لیون، نیس و مارسی اعمال کرده‌اند. دولت همچنین خواستار محدود شدن اعتراضات سازمان‌یافته خارج از چارچوب اتحادیه‌های کارگری شده است.