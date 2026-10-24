دیدار وزرای خارجه پیمان مکه و تروئیکای اروپایی با اردوغان

وزرای خارجه کشورهای منطقه و تروئیکای اروپایی که به ترکیه رفته اند با رئیس جمهور این کشور دیدار کردند.

جوان آنلاین: وزرای خارجه کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، پاکستان، مصر و عربستان که برای شرکت در نشست بین المللی میانجیگری به ترکیه آمده اند، شامگاه جمعه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در استانبول دیدار کردند.

محور نشست برگزار شده در استانبول، تحولات منطقه ای، وضعیت تنگه هرمز و جنگ آمریکا علیه ایران بود.

این نشست‌ها شامل گروه «R۴» — متشکل از ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی — و گروه «E۳» — شامل بریتانیا، آلمان و فرانسه — به همراه مشارکت ایتالیا بود.

پیش از این دیدار، وزرای خارجه منطقه با یکدیگر دیدار داشتند که در پایان آن بیانیه ای منتشر شد.

وزیران امور خارجه مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن معرفی رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی ناامنی، بر ضرورت فوری مهار تنش‌ها و مناقشات مرتبط با ایران تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است که اشغالگری رژیم صهیونیستی به عنوان منبع اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه شناخته می‌شود.

این بیانیه افزود که ضرورت مبرمی برای حل‌وفصل و رسیدگی به مناقشه جاری میان آمریکا و ایران وجود دارد.

این چهار کشور بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کردند.