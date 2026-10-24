استقبال یمن از عملیات ضدصهیونیستی الخلیل

وزارت امور خارجه یمن ضمن تبریک عمملیات استشهادی الخلیل تأکید کرد که ملت فلسطین تا تحقق کامل حقوق خود به جهاد و مقاومت ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه دولت صنعا در یمن، عملیات قهرمانانه در الخلیل در کرانه باختری اشغالی را که منجر به هلاکت و زخمی شدن دست‌کم ۶ نظامی صهیونیست شد، تبریک گفت.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: عملیات الخلیل و دیگر عملیات‌های رزمندگان فلسطینی تأکید می‌کند که ملت فلسطین تا تحقق کامل حقوق خود به جهاد و مقاومت ادامه می‌دهد.

وزارت امور خارجه یمن از ملت فلسطین خواست تا برای مقابله با تجاوزات رژیم غاصب، یکپارچه و متحد در کنار یکدیگر بایستند.

علاوه بر یمن، کمیته های مقاومت فلسطین، جنبش های حماس، جهاد اسلامل، المجاهدین و حزب الله لبنان با صدور بیانیه ها و ارسال پیام هایی از عملیات استشهادی الخلیل استقبال کرده و آن را تبریک گفتند.