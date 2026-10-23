کد خبر: 1386350
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تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » اخبار كلی

راز ماندگاری!

راز ماندگاری! فرمانده نیروی دریایی سپاه همزمان با بالاگرفتن تهدید‌های همیشگی، به دیدار خانواده شهدای تنگه هرمز رفت و آنها هم با دود کردن اسپند از سردار عظمایی استقبال کردند. راز ماندگاری ما ایرانیان همین است: عشق و وفاداری، نه تکنیک و ابزار. البته که عشق و وفاداری خودش سازنده بر‌ترین تکنیک‌ها و فناوری‌ها هم هست، اما تکنیک و فناوری‌ای که عاری از عشق و ایثار باشد، ماندگار نیست 
 محمدصادق فقفوری| دبیر گروه اجتماعی
جوان آنلاین:‌فرمانده نیروی دریایی سپاه همزمان با بالاگرفتن تهدید‌های همیشگی، به دیدار خانواده شهدای تنگه هرمز رفت و آنها هم با دود کردن اسپند از سردار عظمایی استقبال کردند. راز ماندگاری ما ایرانیان همین است: عشق و وفاداری، نه تکنیک و ابزار. البته که عشق و وفاداری خودش سازنده بر‌ترین تکنیک‌ها و فناوری‌ها هم هست، اما تکنیک و فناوری‌ای که عاری از عشق و ایثار باشد، ماندگار نیست. 
ایران در طول قرن‌ها ثابت کرده است سرزمینی برآمده از عشق و آمیخته با محبت است. پیوند تنگاتنگ ایرانیان، به‌رغم تفاوت‌های همیشگی‌شان، حاصل امروز و دیروز نیست. اتفاقاً در جنگ‌ها و سختی‌ها پیوند ایرانیان عمیق‌تر هم می‌شود. راز سربلندی ما را باید در همین‌ها جست. خبری از این رشته‌های ناگسستنی در ارتش‌های تا بن دندان مسلح امریکایی و صهیونی نیست. آنها پول می‌گیرند تا تیر شلیک کنند؛ آنها پاداش می‌گیرند تا بیشتر آدم بکشند. اما ما ایرانی‌ها برای آدم‌کشی پاداش نمی‌گیریم. مام وطن برای ما مقدس است، چنان که عرض و جان انسان‌ها برای ما مقدس است. شهادت و تجلیل از شهدا و خانواده‌هایشان، فقط در ایران اسلامی است که معنا می‌دهد. زیست ایرانی‌ها، معنا‌هایی وابسته به آسمان دارد. 
پیوند فرازمینی زندگی در ایران، قدرتی لایتناهی است که هیچ ارتش و هیچ زورگویی نمی‌تواند جلودار آن باشد. در اینجا فرمانده نیروی دریایی سپاه به دیدار خانواده شهدایی می‌رود که جان عزیز‌ترین کسان‌شان را در جنگ از دست داده‌اند و آن خانواده‌ها به‌جای ناسزاگویی و پرخاش، با دود کردن اسپند از فرمانده استقبال می‌کنند. این خانواده‌ها، همیشه شکست‌ناپذیرند. آنها چنان‌اند که خودشان و عزیزانشان را فدای ارزش‌های خود می‌کنند و از این فداکاری خرسندند. قوی‌ترین ابزار‌های جنگی و پیشرفته‌ترین ادوات آدم‌کشی و مادر بمب‌ها، هرچقدر هم که دهشتناک باشند، در مقابل این اراده و ایثار، محکوم به شکست و نابودی‌اند. پیروزی را می‌توان و باید این‌گونه دید و تحلیل کرد؛ از همین فرمانده‌ای که نامش لرزه بر اندام دشمن انداخته و خودش نزد خانواده شهید، همچون برادری مهربان و صمیمی است که مقابل فداکاری خانواده ایرانی تعظیم می‌کند.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نیروی دریایی ، سپاه ، تنگه هرمز ، شهدا
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