کد خبر: 1386348
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تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
ترمز تخلف در هرمز کشیده شد

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

1 برخلاف روایت‌های دروغین ترامپ و سنتکام درباره وضعیت تنگه هرمز، گزارش‌های میدانی از توقف تردد شناور‌های متخلف و فعال در قاچاق نفت حکایت دارد، خبری که می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر اقدامات نظامی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر محاسبات کشتیرانی در این آبراه راهبردی باشد. هم‌زمان، افزایش قیمت نفت و عبور بهای هر بشکه از ۱۱۷ دلار در گزارش‌ها، علاوه بر اینکه توئیت‌درمانی‌های ترامپ درباره باز بودن تنگه هرمز را به چالش کشیده است
جوان آنلاین: برخلاف روایت‌های دروغین ترامپ و سنتکام درباره وضعیت تنگه هرمز، گزارش‌های میدانی از توقف تردد شناور‌های متخلف و فعال در قاچاق نفت حکایت دارد، خبری که می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر اقدامات نظامی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر محاسبات کشتیرانی در این آبراه راهبردی باشد. هم‌زمان، افزایش قیمت نفت و عبور بهای هر بشکه از ۱۱۷ دلار در گزارش‌ها، علاوه بر اینکه توئیت‌درمانی‌های ترامپ درباره باز بودن تنگه هرمز را به چالش کشیده است، بار دیگر نشان داد که تحولات تنگه هرمز صرفاً مسئله‌ای نظامی نیست و پیامد‌های آن به سرعت به بازار‌های جهانی انرژی و اقتصاد بین‌المللی منتقل می‌شود. در چنین وضعیتی هشدار نیروی دریایی سپاه درباره گسترش دامنه مقابله با اقدامات امریکا و اخطار رئیس مجلس شورای اسلامی درباره هزینه‌های جنگ با ایران، دو وجه مکمل را بازتاب می‌دهد: یکی تأکید بر توان اثرگذاری میدانی در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان و دیگری هشدار درباره هزینه‌هایی که هرگونه تشدید درگیری می‌تواند برای واشینگتن و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. قالیباف در پیامی خطاب به مقامات امریکایی هشدار داد: اگر فکر می‌کنید جنگ با ایران برایتان نفعی خواهد داشت در اشتباه هستید.
 
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که چهار شناور فعال در انتقال غیرقانونی نفت در شمال خلیج فارس هدف قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده‌اند. در اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن قدردانی از ایستادگی جانانه ملت ایران در صحنه، تصریح شده است: «دریادلان نیروی دریایی سپاه با این پشتوانه عظیم ملی کماکان تنگه هرمز را مدیریت و کنترل می‌کنند. پیرو اخطار‌های قبلی به شرکت‌های متخلف دریایی، که فریب ارتش متجاوز امریکا را خورده و از مسیر‌های غیرقانونی عبور کرده‌اند، رزمندگان نیروی دریایی با رصد و تعقیب چهار کشتی متخلف، که پیش از این از مسیر غیرقانونی عبور کرده بودند، آنها را در حال کشتی به کشتی کردن محموله‌های نفتی در میانه شمالی خلیج فارس کشف کردند که هر چهار کشتی هم‌زمان مورد اصابت قرارگرفته و در آتش می‌سوزند. همچنین سه کشتی متخلف با برخورد با مین در غرب تنگه هرمز دچار سانحه و حریق شده، متوقف گردید.» نیروی دریایی سپاه هشدار داده است که اصرار رژیم استکباری امریکا بر تحریک شناور‌ها به عبور از معبر غیرقانونی مین‌گذاری‌شده، حوادث دریایی را روز به روز بیشتر کرده است و ارتش متجاوز امریکا باید بداند با ادامه این روند دامنه مقابله به پایگاه‌های متجاوز در منطقه کشیده خواهد شد. این یک اخطار جدی است. 
 
 تردد شناور‌های متخلف به کلی متوقف شد
با این حال، یک مقام آگاه نزدیک به نیروی دریایی سپاه روز گذشته اعلام کرد به دنبال انهدام سامانه‌های کمک‌ناوبری که در خدمت شناور‌های متخلف بودند و اصابت سه فروند نفت‌کش و انهدام یک نفت‌کش متخلف دیگر، تردد شناور‌های متخلف به‌کلی متوقف شده است. این مقام آگاه اظهار داشته است، چنانچه قاچاق نفت از سر گرفته شود، برخورد با کشتی‌های متخلف و سامانه‌های فنی کمک‌کننده بسیار کوبنده‌تر خواهد بود. این مقام آگاه هشدار داد مداخله هوایی مجدد ارتش امریکا در حمایت از قاچاق نفت، پاسخ مستقیم و قاطع‌تری خواهد داشت و عواقب آن بر عهده ارتش متجاوز امریکا خواهد بود. 
 
 نظامیان امریکا ۷۰۰ کیلومتر دورتر از هرمز
سردار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم با حضور در منازل خانواده شهدای جنگ رمضان و تنگه هرمز، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با خانواده‌های شهیدان، و ابلاغ سلام و پیام فرمانده کل قوا به آنان، به نقش شهدا در مقابله با امریکا اشاره کرد و گفت: شهدای مظلوم تنگه هرمز گلوی امریکای جنایتکار را فشردند و نفس رژیم خبیث را گرفتند. سردار عظمایی با اشاره به عقب‌نشینی امریکا از منطقه، تصریح کرد: تنگه هرمز روزگاری در اختیار قدرت‌هایی مانند انگلیس، امریکا و پرتغال بود، اما امروز امریکایی‌ها در خلیج فارس حضور ندارند و ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند و شناورهایشان در این منطقه دیده نمی‌شود؛ امریکا دیگر در تنگه هرمز جایی ندارد. 
 
 جنگ با ایران ۱۰ پیامد تلخ برای امریکا دارد
در کنار تسلط میدانی نیرو‌های مسلح بر تنگه هرمز و خلیج فارس، رئیس مجلس شورای اسلامی، با هشدار به مقام‌های امریکایی درباره پیامد‌های جنگ با ایران، از افزایش هزینه‌های اقتصادی و نظامی چنین تصمیمی سخن گفته است. دکتر محمدباقر قالیباف با انتشار یک میم متناسب با فرهنگ امریکایی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس در مورد پیامد‌های مختلف جنگ با ایران نوشت: «اگر فکر می‌کنید جنگ با ایران برایتان نفعی خواهد داشت، در اشتباه هستید چراکه این انتخاب حداقل ۱۰ پیامد تلخ برای شما به همراه خواهد آورد؛ از سقوط بازار سهام گرفته تا سقوط جنگنده‌ها و از افزایش بدهی تا افزایش تورم و آمار سربازان کشته‌شده‌تان. تمام پیامد‌ها برای جامعه امریکایی سیاه خواهد بود. شما مجبور نیستید این راه را بروید، اما اگر دست به این انتخاب بزنید همه پیامد‌ها را باید تحمل کنید. این ماتریکس ساختگی را در هم بشکنید و از این بازی تلخ و بی‌عاقبت خارج شوید.»
 
 دامنه پاسخ نامحدود ایران به حملات امریکا و رژیم صهیونی
به موازات این هشدارها، روزنامه امریکایی وال‌استریت ژورنال هم گزارش داده که ایران در صورت ازسرگیری حملات نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی، دامنه پاسخ خود را به زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی در سراسر منطقه خلیج فارس گسترش خواهد داد. بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی در پیام‌های علنی و ارتباطات دیپلماتیک محرمانه به کشور‌های منطقه و میانجی‌ها هشدار داده‌اند که در صورت حمله مجدد امریکا، اهدافی فراتر از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. این اهداف می‌تواند فرودگاه‌ها، خطوط لوله و زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی را نیز شامل شود. وال‌استریت ژورنال به نقل از افراد آگاه از این هشدار‌ها نوشت که ایران همچنین به میانجی‌ها اطلاع داده است در صورت حمله جدید، نیرو‌های امریکایی را با شدت بیشتری هدف قرار خواهد داد؛ از جمله تلاش برای غرق کردن ناو‌های جنگی امریکا در منطقه و کشتن خدمه آنها. این روزنامه اضافه کرده که ایران همچنان ذخایر قابل‌توجهی از موشک‌ها و پهپاد‌ها در اختیار دارد و مقام‌های امریکایی و منطقه‌ای معتقدند تهران تولید موشک‌های بالستیک را با استفاده از قطعات ذخیره‌شده و تأسیسات زیرزمینی، هرچند در مقیاسی محدود، از سر گرفته است. به نوشته این روزنامه، حملات پیشین ایران به پایگاه‌های نظامی امریکا، سفارت‌خانه‌ها و مقر ناوگان پنجم این کشور در بحرین خسارات قابل‌توجهی وارد کرد. همچنین تأسیسات انرژی و صنعتی در امارات، یک مجتمع بزرگ گازی در قطر و فرودگاه‌هایی در دبی، کویت و بحرین هدف حملات قرار گرفتند. وال‌استریت ژورنال در بخشی از گزارش خود نوشت: برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که نباید تهدید‌های ایران را صرفاً لفاظی تلقی کرد؛ زیرا تهران همچنان توانایی وارد کردن خسارات جدی به زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی منطقه را دارد. 
 
 پایان‌ناپذیری قدرت ایران به پشتوانه مردم ایران
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران گفته است: «قدرت ما تنها به جنگ‌افزار‌ها و تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود بلکه قدرت دینی، آرمانی، معنوی و اعتقادی، رهبری خردمندانه، اتحاد و یکپارچگی ملی و روحیه مقاومت و ایستادگی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران هستند. قدرت ما از ایمان، دین، تمدن، گذشته پرافتخار، اراده و مردم ایران سرچشمه می‌گیرد. این مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر، قدرتی را شکل داده‌اند که امکان دفاع از کشور و ایستادگی در برابر دشمنان را فراهم می‌کند. قدرت ما پایان‌ناپذیر است، زیرا مردم ما پایان‌ناپذیرند و این پشتوانه مردمی، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور به شمار می‌رود.»
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تنگه هرمز ، قالیباف ، ایران ، جنگ
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