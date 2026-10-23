کد خبر: 1386336
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تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » اخبار كلی

قتل پسر در دفاع از پدر

 آرمین بینا

جوان آنلاین: پسر ۲۱ ساله‌ای که برای دفاع از پدرش وارد درگیری با چهار مرد جوان شده‌بود، با ضربه چاقو به گردنش به قتل رسید. عاملان حادثه پس از زمین افتادن پسر جوان، از محل فرار کردند و تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد. 
ساعت ۲۲ شامگاه چهارشنبه ۲۹ مهر، قاضی غلامحسین صادق‌زاده، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، با تماس مأموران کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن از مرگ مشکوک پسر جوانی در یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران باخبر شد و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل شد. تیم جنایی پس از حضور در بیمارستان با جسد پسر ۲۱‌ساله‌ای به نام شایان روبه‌رو شد که بر اثر اصابت ضربه چاقو به گردنش جان باخته‌بود. بررسی‌های اولیه نشان داد شایان حدود ساعت ۱۹ همان روز در جریان درگیری با چهار مرد جوان به شدت زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان، با وجود تلاش تیم پزشکی جان خود را از دست داده‌است. 

 درگیری پدر
تحقیقات اولیه و اظهارات نزدیکان مقتول نشان داد ماجرای این حادثه از درگیری پدر شایان با چهار مرد جوان آغاز شده‌است. شامگاه حادثه، پدر میانسال شایان هنگام بازگشت از محل کار به خانه، در یکی از خیابان‌های محله فلاح در جنوب تهران با چهار مرد جوان روبه‌رو شد. به گفته نزدیکان خانواده، نگاه‌های چپ این افراد به مرد میانسال باعث شد میان آنها مشاجره لفظی شکل بگیرد، مشاجره‌ای که خیلی زود بالا گرفت و به درگیری فیزیکی انجامید. در جریان این زد و خورد، مرد میانسال هدف ضرب و جرح قرار گرفت، اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. او پس از درگیری با پسرش تماس گرفت و شایان از نحوه صحبت کردن و ناراحتی پدرش متوجه شد که اتفاقی برای او افتاده‌است. پسر جوان که قصد داشت از پدرش حمایت کند، بی‌درنگ خود را به محل رساند و مقابل چهار مرد جوان قرار گرفت. با ورود شایان به ماجرا، درگیری بار دیگر شدت گرفت و پدر و پسر هدف حمله قرار گرفتند. 

 ضربه مرگبار به گردن پسر جوان
در جریان درگیری، یکی از چهار مرد جوان با چاقو به گردن شایان ضربه زد. پسر ۲۱ ساله در حالی که خونریزی شدیدی داشت، روی زمین افتاد و عاملان درگیری بلافاصله از محل فرار کردند. پدر شایان که با صحنه خونین روبه‌رو شده‌بود، برای نجات جان پسرش از نیرو‌های امدادی کمک خواست و او را به بیمارستان رساند، اما شدت جراحت به حدی بود که تلاش پزشکان برای نجات جانش نتیجه نداد. 

 ۲ پسرعمو در میان متهمان
همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، کارآگاهان با انجام بررسی‌های میدانی و فنی به سرنخ‌هایی از هویت افراد حاضر در درگیری دست یافتند. بررسی‌ها نشان داد چهار مرد جوانی که با پدر و پسر درگیر شده بودند، شامل دو پسرعمو و دو نفر از دوستان آنها بوده‌اند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، یکی از دو پسرعمو با ضربه چاقو شایان را به قتل رسانده‌است. تحقیقات برای دستگیری متهمان و روشن شدن جزئیات این حادثه خونین ادامه دارد و مأموران در تلاشند با شناسایی و بازداشت عاملان درگیری، انگیزه آنها و چگونگی وقوع قتل را مشخص کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قاتل ، چاقو ، مقتول
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