مردم در میدان مسئولان در برابر مسئولیت

۲۳۷ شب، عددی که از یک آغاز شد و قدم‌به‌قدم به امروز رسید. ۲۳۷ شب حضور مردان و زنانی که میدان‌های شهر‌ها و روستا‌ها را به نشانه‌ای از همبستگی و حمایت از امنیت کشور تبدیل کردند. آنان با مشت‌های گره‌کرده پیامی روشن به دشمنان امریکایی و صهیونیستی دادند: مردم ایران، امنیت و سرنوشت کشورشان را به دیگران واگذار نمی‌کنند. این حضور، یادآور روز‌هایی است که حاج قاسم سلیمانی در میدان‌های نبرد حاضر می‌شد و مسئولیت را از دور نظاره نمی‌کرد. بسیاری از مردمی که امکان همراهی با او در آن میدان‌ها را نداشتند، امروز در میدان‌های شهر و روستا گرد هم آمده‌اند تا سهم خود را در دفاع از امنیت کشور ادا کنند. در روز‌هایی که نگرانی از احتمال آغاز درگیری تازه افزایش یافته، این حضور معنای ویژه‌ای دارد. ملتی که هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته و دو جنگ نابرابر و تهدید‌های دیگری را تجربه کرده، می‌داند امنیت چه بهایی دارد. خاطره شب‌هایی که حملات دشمن آرامش شهر‌ها را برهم زد، هنوز در ذهن مردم زنده است، شب‌هایی که با وجود خطر، میدان‌ها از حضور مردم خالی نماند، اما پشت این ۲۳۷ شب، زندگی واقعی جریان دارد. مردی که پس از یک روز کار خسته‌کننده به میدان می‌آید، زنی که مسئولیت خانه و خانواده را بر دوش دارد و جوانی که نگران آینده خود است، هرکدام دغدغه‌هایی دارند که با پایان تجمع از میان نمی‌رود. آنان شب برای تقویت امنیت کشور حضور پیدا می‌کنند و روز دوباره به دنبال کسب‌وکار و تأمین معاش خانواده می‌روند.

این حضور، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت مردم شب‌های متوالی برای امنیت کشور وقت بگذارند، اما مسئولان نسبت به مطالبات آنان بی‌تفاوت بمانند. شهروندی که در برابر تهدید خارجی می‌ایستد، همان شهروندی است که از فساد، رانت، تبعیض و غارت بیت‌المال نیز ناراضی است. او امنیت می‌خواهد، اما امنیتی که با عدالت، اعتماد عمومی و احساس برخورداری از حقوق برابر همراه باشد. دشمن خارجی و فساد داخلی، دو دغدغه متفاوت‌اند، اما هر دو می‌توانند اعتماد و آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. حمایت از امنیت کشور نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات مردم تعبیر شود. برعکس، هر اندازه مسئولان در مبارزه با فساد جدی‌تر باشند، به مطالبات عمومی پاسخ دهند و برای بهبود زندگی مردم تلاش کنند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد. پاسداشت شهدای امنیت نیز فقط به برگزاری مراسم و تکرار نام آنان محدود نمی‌شود. ادامه راه شهدا، حفاظت از جان مردم، صیانت از اموال عمومی و تلاش برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و عادلانه‌تر است.

۲۳۷ شب حضور و شب‌هایی که در پیش است روایت مردمی است که مسئولیت خود را در قبال کشور احساس کرده‌اند. مسئولان نیز باید با عمل نشان دهند که قدر این همراهی را می‌دانند. مردم در میدان، پیام همبستگی را رسانده‌اند، مدیران هم در میدان خدمت، عدالت و مبارزه با فساد پاسخگوی این اعتماد باشند.