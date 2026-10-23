کد خبر: 1386327
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
تاریخ » اخبار کلی
در حاشیه انتشار «علی‌اصغر امیرانی به روایت اسناد»

در بازخوانی و تحلیل «راز‌های خواندنی‌ها»

1 اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، چهره واقعی علی‌اصغر امیرانی از کارگزاران مطبوعاتی رژیم پهلوی را به مخاطب بازنمایانده است
شاهد توحیدی

جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، چهره واقعی علی‌اصغر امیرانی از کارگزاران مطبوعاتی رژیم پهلوی را به مخاطب بازنمایانده است. ویژگی «راز‌های خواندنی‌ها»، اتکای آن به مجموعه‌ای از اسناد منتشر نشده است که در پرده‌برداری از چهره این عنصر مشهور در دوره رژیم گذشته مؤثر افتاده است. این مجموعه از سوی توران منصوری و محسن سعیدی گردآوری شده و مرکز اسناد انقلاب اسلامی به انتشار آن همت گماشته است. تارنمای ناشر طی یادداشتی درباره این تحقیق، نکات پی آمده را در خور توجه دیده و بدان‌ها اشارت برده است:
«علی‌اصغر امیرانی فرزند حاج مظفر امیرانی گروسی در سال ۱۲۹۴. ش در بیجار گروس از شهرستان‌های کردستان به دنیا آمد. خانواده‌اش از طبقات پایین جامعه بودند؛ به همین دلیل از همان اوان کودکی، مشغول به کار شد و با وجود علاقه به تحصیل، نامادری‌اش مانع رفتن وی به مکتب شد. به دلیل این سختی‌ها در ۱۰ سالگی راهی تهران شد و با تحمل سختی و مشکلات زیاد مشغول به ادامه تحصیل شد تا حدی که برای تأمین هزینه تحصیل مشغول به انجام کار‌های پاره‌وقت گشت. در ابتدای ورود به تهران در ازای خانه شاگردی، در پاشیر آب‌انبار یک خانه زندگی می‌کرد که پس از مدتی یک افسر جزء ارتش به نام محمود اورامی به او جا و مکان داد. سپس در دبیرستان شرف به تحصیل پرداخت و از دارالفنون دیپلم گرفت. برای تأمین مخارج زندگی و تحصیل، علاوه بر انجام کار‌های مشقت‌باری، چون پاروکردن برف در زمستان، مدتی نیز به توزیع روزنامه ایران باستان در میان مشترکین آن مشغول شد. در ادامه با روزنامه‌های نسیم صبا و ایران باستان، مشغول به همکاری شد. با وجود این، مقاطع تحصیلی را به‌خوبی پشت‌سر گذارد و تحصیلاتش را تا اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه تهران ادامه داد. او به زودی مدیر یکی از مجلات مشهور و از شخصیت‌های جنجالی دوره پهلوی شد. علی‌اصغر امیرانی به روایت اسناد، روایتی مستند از زندگی یکی از تأثیرگذارترین و در عین حال جنجالی‌ترین چهره‌های مطبوعاتی عصر پهلوی است؛ مدیر مجله مشهور «خواندنی‌ها» که نامش با تحولات سیاسی و رسانه‌ای ایران گره خورده است. این اثر با تکیه بر اسناد منتشرنشده، ابعاد مختلف شخصیت، فعالیت‌های مطبوعاتی و ارتباطات سیاسی امیرانی را واکاوی می‌کند. کتاب از دوران کودکی و ورود او به عرصه روزنامه‌نگاری آغاز می‌شود و سپس نقش وی در اداره مجله خواندنی‌ها، روابطش با دربار پهلوی، ساواک، محافل سیاسی و برخی قدرت‌های خارجی را با استناد به اسناد تاریخی بررسی می‌کند. همچنین فراز و فرود‌های زندگی او از روز‌های اوج نفوذ تا بازداشت، محاکمه و اعدام پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شکلی مستند روایت شده است. ویژگی برجسته این اثر، ترکیب پژوهش تاریخی با ده‌ها سند رسمی است که به خواننده امکان می‌دهد تا تصویری دقیق‌تر از فضای مطبوعات و مناسبات قدرت در سال‌های پایانی حکومت پهلوی به دست آورد. بخش دوم کتاب نیز مجموعه‌ای از اسناد، گزارش‌ها، مکاتبات، بازجویی‌ها و آرای دادگاه را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. اگر به تاریخ مطبوعات ایران، پشت‌پرده رسانه‌های دوران پهلوی و نقش شخصیت‌های اثرگذار در تحولات سیاسی معاصر علاقه‌مند هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند دریچه‌ای تازه به بخشی کمتر دیده شده از تاریخ معاصر ایران بگشاید. اثری مستند، خواندنی و پژوهش‌محور که با تکیه بر اسناد تاریخی، قضاوت را به مخاطب واگذار می‌کند و تنها موادخام این داوری را در اختیار وی قرار می‌دهد....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، انتشارات ، مطبوعات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

«مهرداد اخلاقی» با رای نمایندگان مجلس وزیر دفاع شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار