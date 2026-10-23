جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، چهره واقعی علی‌اصغر امیرانی از کارگزاران مطبوعاتی رژیم پهلوی را به مخاطب بازنمایانده است. ویژگی «راز‌های خواندنی‌ها»، اتکای آن به مجموعه‌ای از اسناد منتشر نشده است که در پرده‌برداری از چهره این عنصر مشهور در دوره رژیم گذشته مؤثر افتاده است. این مجموعه از سوی توران منصوری و محسن سعیدی گردآوری شده و مرکز اسناد انقلاب اسلامی به انتشار آن همت گماشته است. تارنمای ناشر طی یادداشتی درباره این تحقیق، نکات پی آمده را در خور توجه دیده و بدان‌ها اشارت برده است:

«علی‌اصغر امیرانی فرزند حاج مظفر امیرانی گروسی در سال ۱۲۹۴. ش در بیجار گروس از شهرستان‌های کردستان به دنیا آمد. خانواده‌اش از طبقات پایین جامعه بودند؛ به همین دلیل از همان اوان کودکی، مشغول به کار شد و با وجود علاقه به تحصیل، نامادری‌اش مانع رفتن وی به مکتب شد. به دلیل این سختی‌ها در ۱۰ سالگی راهی تهران شد و با تحمل سختی و مشکلات زیاد مشغول به ادامه تحصیل شد تا حدی که برای تأمین هزینه تحصیل مشغول به انجام کار‌های پاره‌وقت گشت. در ابتدای ورود به تهران در ازای خانه شاگردی، در پاشیر آب‌انبار یک خانه زندگی می‌کرد که پس از مدتی یک افسر جزء ارتش به نام محمود اورامی به او جا و مکان داد. سپس در دبیرستان شرف به تحصیل پرداخت و از دارالفنون دیپلم گرفت. برای تأمین مخارج زندگی و تحصیل، علاوه بر انجام کار‌های مشقت‌باری، چون پاروکردن برف در زمستان، مدتی نیز به توزیع روزنامه ایران باستان در میان مشترکین آن مشغول شد. در ادامه با روزنامه‌های نسیم صبا و ایران باستان، مشغول به همکاری شد. با وجود این، مقاطع تحصیلی را به‌خوبی پشت‌سر گذارد و تحصیلاتش را تا اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه تهران ادامه داد. او به زودی مدیر یکی از مجلات مشهور و از شخصیت‌های جنجالی دوره پهلوی شد. علی‌اصغر امیرانی به روایت اسناد، روایتی مستند از زندگی یکی از تأثیرگذارترین و در عین حال جنجالی‌ترین چهره‌های مطبوعاتی عصر پهلوی است؛ مدیر مجله مشهور «خواندنی‌ها» که نامش با تحولات سیاسی و رسانه‌ای ایران گره خورده است. این اثر با تکیه بر اسناد منتشرنشده، ابعاد مختلف شخصیت، فعالیت‌های مطبوعاتی و ارتباطات سیاسی امیرانی را واکاوی می‌کند. کتاب از دوران کودکی و ورود او به عرصه روزنامه‌نگاری آغاز می‌شود و سپس نقش وی در اداره مجله خواندنی‌ها، روابطش با دربار پهلوی، ساواک، محافل سیاسی و برخی قدرت‌های خارجی را با استناد به اسناد تاریخی بررسی می‌کند. همچنین فراز و فرود‌های زندگی او از روز‌های اوج نفوذ تا بازداشت، محاکمه و اعدام پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شکلی مستند روایت شده است. ویژگی برجسته این اثر، ترکیب پژوهش تاریخی با ده‌ها سند رسمی است که به خواننده امکان می‌دهد تا تصویری دقیق‌تر از فضای مطبوعات و مناسبات قدرت در سال‌های پایانی حکومت پهلوی به دست آورد. بخش دوم کتاب نیز مجموعه‌ای از اسناد، گزارش‌ها، مکاتبات، بازجویی‌ها و آرای دادگاه را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. اگر به تاریخ مطبوعات ایران، پشت‌پرده رسانه‌های دوران پهلوی و نقش شخصیت‌های اثرگذار در تحولات سیاسی معاصر علاقه‌مند هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند دریچه‌ای تازه به بخشی کمتر دیده شده از تاریخ معاصر ایران بگشاید. اثری مستند، خواندنی و پژوهش‌محور که با تکیه بر اسناد تاریخی، قضاوت را به مخاطب واگذار می‌کند و تنها موادخام این داوری را در اختیار وی قرار می‌دهد....»