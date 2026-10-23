وی افزود: حفظ آمادگی واقعی و مؤثر مستلزم تمرین مستمر، ارزیابی دقیق توان عملیاتی، هماهنگی میان یگان‌ها و شناسایی و رفع سریع کاستی‌هاست.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: فرماندهان در تمامی سطوح باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و پیگیری مؤثر، زمینه ارتقای توان رزمی و حفظ آمادگی یگان‌های تحت امر خود را در بالاترین سطح حفظ کنند.