کد خبر: 1386320
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

همتی رئیس بانک مرکزی با اشاره به وضعیت ذخایر ارزی گفت: می‌توانیم واردات کشور تا پایان دولت ترامپ و بیشتر از آن را تامین کنیم.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشت: هفته گذشته در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با خبرنگار شبکه بلومبرگ مصاحبه تلویزیونی داشتم. نکات مهمی که در این مصاحبه بیان و تاکید کردم:

روند تورم درایران که بعد از جنگ ۴۰ روزه شتاب تندی گرفته بود در سه ماه منتهی به شهریور تخفیف یافت. دو دلیل اصلی شتاب تند تورم در بهار در بخش حقیقی شوک عرضه و ناشی از صدمه به زیرساخت‌ها و واحد‌های صنعتی بود که بخش‌هایی از آنها به مدار تولید برگشتند و دوم انتظارات تورمی در بخش تقاضا بود که با ابزار‌های پولی بانک مرکزی تا حدی کنترل شدند.

آمریکایی‌ها با عملیات طرد اقتصادی و تنگ کردن حلقه محاصره علیه ایران وعده فروپاشی اقتصادی ایران در ظرف دو هفته را داده بودند که به‌رغم فشار اقتصادی سنگین به مردم، در هدف اصلی خود توفیقی نداشتند و نشان داد این ایده توهمی بیش نبود. این را در سخنرانی خود در جمع رؤسای بانک‌های مرکزی خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای میانه نیز مطرح کردم.

در پاسخ به کاهش درآمد‌های نفتی نیز تاکید کردم: درآمد نفت سهم عمده‌ای در بودجه ندارد و دولت مصمم است از طریق سایر منابع ریالی نظیر فروش دارایی و اصلاحات لازم در بخش انرژی و صادرات فراورده نفتی، کسری بودجه را تامین کند. در خصوص بخش ارزی آن ضمن اینکه هنوز وصولی ارز صادرات نفتی را داریم، برای ادامه هم تمهیدات لازم را انجام داده‌ایم.

در پاسخ به سؤال میزان ذخایر بانک مرکزی گفتم ذخایر ما وضعیت خوبی دارد و مطمئن باشید می‌توانیم واردات کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی بیشتر از آن را تامین کنیم.

در مورد نحوه جبران قدرت خرید کاهش یافته مردم، اعطای کالابرگ به مردم و نیز افزایش تدریجی مبلغ ریالی آن برای خانوار‌های کم‌درآمد را مورد تاکید قرار دادم.

تعداد بازدید : 1
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
برچسب ها: همتی ، جنگ رمضان ، بانک مرکزی ، قیمت ارز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نوستالژی آر‌پی‌جی!

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

«مهرداد اخلاقی» با رای نمایندگان مجلس وزیر دفاع شد

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است

پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست

وحشت ژئوپلیتیک باکو در سرکوب حجاب

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

‌بازداشت قاتل محله باغ‌فیض قبل از فرار به ترکیه

کشاکش جنگی چپ و راست فرنگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار