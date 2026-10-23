قیمت اینترنت همراه ۴۰ درصد گران شد

جوان آنلاین: طبق اعلام اپراتور‌ها تعرفه مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت همراه از بامداد جمعه اول آبان‌ماه تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافته است و به تدریج در تمامی کانال‌های فروش اعمال می‌شود.

همچنین اپراتور ایرانسل علاوه بر افزایش اینترنت همراه، مکالمه و پیامک از افزایش ۴۰ درصدی اینترنت ثابت خود خبر داد.

اپراتور‌ها در اطلاعیه‌شان عنوان کردند: «بسته‌های اینترنتی خریداری‌شده پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار خود قابل استفاده خواهند بود. همچنین در تعرفه‌های جدید، مصرف اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم و ترافیک وب‌سایت‌های داخلی مشمول، با نرخ نیم‌بها نسبت به ترافیک عادی محاسبه خواهد شد.»

پیش از این نیز در سال گذشته و بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه اینترنت همراه در دو مرحله افزایش یافته بود؛ به‌طوری‌که در آذرماه ۲۰ درصد و در اسفندماه ۱۸ درصد به تعرفه‌ها اضافه شد و مجموع افزایش تعرفه اینترنت همراه به ۳۸ درصد رسید. همچنین تعرفه خدمات مکالمه و پیامک نیز در مهرماه سال گذشته، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزایش یافته بود.