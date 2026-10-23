تردد شناورهای متخلف در تنگه هرمز به کلی متوقف شده است

جوان آنلاین: یک مقام آگاه نزدیک به نیروی دریایی سپاه اعلام کرد به دنبال انهدام سامانه‌های کمک‌ناوبری که در خدمت شناور‌های متخلف بودند و اصابت سه فروند نفت‌کش در روز گذشته و انهدام یک نفت‌کش متخلف دیگر در شب گذشته، تردد شناور‌های متخلف به‌کلی متوقف شده است.

این مقام آگاه اظهار داشته است: چنانچه قاچاق نفت از سر گرفته شود، برخورد با کشتی‌های متخلف و سامانه‌های فنی کمک‌کننده بسیار کوبنده‌تر خواهد بود.

این مقام آگاه هشدار داد: مداخله هوایی مجدد ارتش آمریکا در حمایت از قاچاق نفت، پاسخ مستقیم و قاطع‌تری خواهد داشت و عواقب آن بر عهده ارتش متجاوز آمریکا خواهد بود.