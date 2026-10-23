مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشبیه عملکرد نتانیاهو به اقدامات شاه در سال ۱۳۵۷، گفت: همان‌طور که اقدامات شاه به زیان خود او و در راستای پیروزی انقلاب اسلامی تمام شد، رفتار نتانیاهو نیز به تقویت جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت آرمان فلسطین کمک کرده است؛ به‌گونه‌ای که خدمتی که وی به این دو آرمان کرده، از توان بزرگ‌ترین مصلحان و انقلابیون حامی فلسطین نیز خارج بوده است.

جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به نقش اراده الهی در پیروزی‌ها اظهار داشت: وقتی برای رضای خدا کار می‌کنید، تمام ذرات و اجزای خلقت در خدمت شما قرار می‌گیرند و حتی گاهی خداوند دشمن را نیز به خدمت شما درمی‌آورد.

به گزارش دفاع پرس، وی افزود: این موضوع را کوچک نبینید که شما با یک درصد بودجه ارتش آمریکا بر آن‌ها غلبه کردید؛ علت این بود که خدا پشتیبان شما بود. شما برای رضای خدا کار کردید و خداوند نیز به شما قدرت داد.

نقدی با اشاره به عملکرد رژیم گذشته در سال ۱۳۵۷ گفت: در آن زمان، شاه عملاً در خدمت انقلاب قرار گرفته بود و هر کاری که انجام می‌داد، به ضرر خودش تمام می‌شد. امروز نیز نتانیاهو نمونه همین وضعیت است.

وی تصریح کرد: خدمتی که نتانیاهو به جمهوری اسلامی ایران و آرمان فلسطین کرده است، بزرگ‌ترین مصلحان و انقلابیون حامی فلسطین نتوانستند انجام دهند. او در پیشرفت انقلاب فلسطین و انقلاب اسلامی نقش بزرگی ایفا کرده است.

تغییر افکار عمومی جهان علیه رژیم صهیونیستی

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به تغییر نگاه افکار عمومی جهان نسبت به رژیم صهیونیستی اظهار کرد: چند سال پیش، از طریق اقدامات دیپلماتیک تلاش می‌کردیم نزدیک به ۱۰۰ هیئت نمایندگی از کشورهای مختلف هنگام سخنرانی نخست‌وزیر اسرائیل، مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کنند، سروصدا به راه بیندازند و او را هو کنند.

وی ادامه داد: من این موضوع را از هوش مصنوعی پرسیدم و پاسخی که دریافت کردم این بود که حتی اگر سال‌ها کار دیپلماتیک انجام می‌دادید، به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسیدید؛ این اتفاق نتیجه عملکرد و رفتار خود رژیم صهیونیستی بوده است.

نقدی افزود: اگر سال‌ها کار دیپلماتیک می‌کردیم، نمی‌توانستیم به چنین نتیجه‌ای برسیم. سؤال دیگری نیز مطرح کردم که برای تبلیغات به چند سال زمان نیاز داشتیم تا میلیون‌ها و حتی صدها میلیون نفر در پنج قاره جهان پرچم فلسطین را بالا ببرند و آزادی‌خواهان در نقاط مختلف دنیا، با وجود مشکلات گوناگون، از آرمان فلسطین حمایت کنند.

وی گفت: پاسخ باز هم همین بود؛ نوع عملیات و رفتار نتانیاهو و دولت او با مردم فلسطین و حوادثی که رقم زدند، همگی به نفع ما تمام شد.

مهاجرت معکوس؛ چالشی برای رژیم صهیونیستی

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی ۷۰ سال تلاش کرد تا جمعیت خود را از جمعیت فلسطینی‌هایی که متعلق به سرزمین فلسطین بودند، بیشتر کند. آن‌ها سال‌ها برنامه‌ریزی کردند، شهرک‌سازی انجام دادند، امتیاز دادند و سرمایه‌گذاری کردند؛ اما نتیجه چه شد؟

وی افزود: نوع عملیات و رفتار دولت نتانیاهو، بن‌گویر و دیگر مقام‌های این رژیم با مردم فلسطین و غزه باعث شد امروز شاهد شکل‌گیری مهاجرت معکوس باشیم.

نقدی با استناد به آمارهایی که به گفته او از سوی منابع اسرائیلی ارائه شده است، اظهار کرد: روزانه به‌طور متوسط یک‌ونیم پزشک سرزمین‌های اشغالی را ترک می‌کند؛ یعنی سالانه حدود ۵۰۰ پزشک از آنجا می‌روند. همچنین طی دو سال، ۱۵ هزار نفر از نخبگان حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات این سرزمین‌ها را ترک کرده‌اند.

نقدی ادامه داد: نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر نیز تصمیم قطعی خود را برای رفتن گرفته‌اند؛ بسیاری از آن‌ها مهاجرت کرده‌اند و برخی دیگر در حال آماده‌شدن برای ترک این سرزمین‌ها هستند. این‌ها اتفاقات بزرگی است و نباید آن‌ها را دست‌کم گرفت.

تغییر نگاه افکار عمومی آمریکا به اسرائیل

نقدی با اشاره به تغییر افکار عمومی آمریکا درباره رژیم صهیونیستی گفت: آیا می‌توانستیم افکار عمومی آمریکا را به نقطه‌ای برسانیم که یک نظامی آمریکایی مقابل سفارت اسرائیل خود را به آتش بکشد و شعار «فری فلسطین» سر بدهد؟ او این کار را انجام داد.

وی مدعی شد تاکنون پنج نظامی آمریکایی در آتلانتا، بوستون و واشنگتن در اعتراض به اسرائیل اقدام به خودسوزی کرده‌اند و افزود: آیا می‌توانستیم افکار عمومی آمریکا را که همگی طرفدار اسرائیل بودند، به چنین نقطه‌ای برسانیم؟ ما نمی‌توانستیم چنین کاری انجام دهیم. چه کسی این کار را کرده است؟ این نتیجه عملکرد نتانیاهو است. خداوند حتی دشمن شما را نیز به خدمت شما درمی‌آورد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به تحولات جبهه یمن اظهار کرد: امروز چرا یمنی‌ها هر جا می‌روند، پیشروی می‌کنند؟ به این دلیل که در جبهه غزه و در نتیجه فضایی که رژیم صهیونیستی در دنیا ایجاد کرده است، دیگر هیچ مسلمانی انگیزه ندارد در جایی بجنگد که گفته شود در جبهه اسرائیل قرار دارد. افراد به‌سرعت از چنین موقعیتی فاصله می‌گیرند.

وی تأکید کرد: رفتار رژیم صهیونیستی در قبال مردم غزه، فضای منطقه‌ای و بین‌المللی را تغییر داده و بر معادلات جبهه مقاومت تأثیر گذاشته است.

تضعیف اقتصاد رژیم صهیونیستی در پی جنگ و بحران گردشگری

نقدی با اشاره به وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی گفت: اگر ما می‌خواستیم اقتصاد این رژیم را فلج کنیم، باید ۲۰ سال کار می‌کردیم؛ اما کاری که نتانیاهو انجام داده، کاری نیست که ما می‌توانستیم انجام دهیم.

وی مدعی شد: رژیم صهیونیستی اکنون ۹۰ درصد گردشگری و ثروت ناشی از آن را از دست داده و درآمدش سالانه ۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. وضعیت اقتصادی آن‌ها به‌شدت آسیب دیده است. حتی اگر ۱۰ یا ۲۰ سال هم تلاش می‌کردیم، نمی‌توانستیم کاری را که نتانیاهو انجام داده است، انجام دهیم.

برگزاری ۴۵ هزار تظاهرات در اروپا علیه رژیم صهیونیستی

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات افکار عمومی در اروپا اظهار کرد: طی دو سال اخیر، ۴۵ هزار تظاهرات در اروپا برگزار شده است.

وی افزود: اینکه مردم در سراسر دنیا علیه اسرائیل برانگیخته شوند، حمایت‌های گذشته از این رژیم تضعیف شود و پایه‌های آن آسیب ببیند، مسئله کوچکی نیست. این روند می‌تواند شرایطی ایجاد کند که رژیم صهیونیستی در برابر تحولات و فشارهای بیشتر آسیب‌پذیرتر شود.

نقدی: همان‌طور که رژیم گذشته سقوط کرد، رژیم صهیونیستی نیز سقوط خواهد کرد

نقدی در پایان با تأکید بر نقش اعتقادات دینی در پیروزی‌ها گفت: وقتی برای رضای خدا حرکت می‌کنید، خداوند نیز پیروزی‌ها را نصیب شما می‌کند؛ همان‌طور که رژیم گذشته سقوط کرد، این رژیم نیز به همین شکل سقوط خواهد کرد.