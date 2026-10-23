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تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶
جامعه » اخبار كلی
به مناسبت هفته تربیت بدنی انجام شد

برگزاری المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای مدرسه شهیده محبوبه دانش

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و در جریان برگزاری المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، دانش‌آموزان مدرسه شهیده محبوبه دانش منطقه ۱۴ با حضور در رشته‌های متنوعی از جمله تکواندو، کونگ‌فو توتایما، ژیمناستیک، اسکیت و کاراته، مهارت‌ها و توانمندی‌های ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.
یگانه سادات حسینی

جوان آنلاین: هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و در جریان برگزاری المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، دانش‌آموزان مدرسه شهیده محبوبه دانش منطقه ۱۴ با حضور در رشته‌های متنوعی از جمله تکواندو، کونگ‌فو توتایما، ژیمناستیک، اسکیت و کاراته، مهارت‌ها و توانمندی‌های ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.

 برنامه‌های ورزشی مدرسه شهیده محبوبه دانش با هدف ترویج فرهنگ ورزش در میان دانش‌آموزان و ایجاد فرصت برای بروز استعداد‌ها و توانایی‌های ورزشی آنان برگزار شد. در این برنامه، دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف ورزشی حضور یافتند و بخشی از مهارت‌ها و آموخته‌های خود را به نمایش گذاشتند.

کونگ‌فو توتایما، تکواندو، ژیمناستیک، اسکیت و کاراته از جمله رشته‌های حاضر در این برنامه بودند که تنوع فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان را به نمایش گذاشتند. حضور در این رشته‌ها، زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ظرفیت‌های ورزش و اهمیت فعالیت بدنی در زندگی روزمره فراهم کرد.

هفته تربیت بدنی فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه ورزش در نظام تعلیم‌وتربیت و نقش آن در پرورش همه‌جانبه دانش‌آموزان است. فعالیت‌های ورزشی در محیط مدرسه علاوه بر کمک به حفظ سلامت جسمانی، می‌توانند در تقویت روحیه خودباوری، مسئولیت‌پذیری، نظم، پشتکار و تعامل اجتماعی دانش‌آموزان نیز مؤثر باشند.

همچنین، المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای با فراهم‌کردن زمینه مشارکت دانش‌آموزان در رشته‌های گوناگون، فرصت مناسبی برای شناسایی استعداد‌های ورزشی و تقویت روحیه همکاری و رقابت سالم ایجاد می‌کنند. این فعالیت‌ها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا توانایی‌های خود را بهتر بشناسند و با انگیزه بیشتری در برنامه‌های ورزشی مدرسه مشارکت داشته باشند.

برگزاری چنین برنامه‌هایی در مدارس، گامی در جهت گسترش فرهنگ ورزش دانش‌آموزی، افزایش نشاط و پویایی محیط‌های آموزشی و تقویت نگرش مثبت به فعالیت‌های بدنی است، رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز حضور فعال‌تر دانش‌آموزان در عرصه ورزش و توجه بیشتر آنان به سلامت و تندرستی باشد.

برچسب ها: المپیاد ورزشی ، مدرسه ، ورزش ، تربیت بدنی
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