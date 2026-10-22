روزنامه رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه در گزارشی مدعی شد که جنبش حماس در پیامی بی‌سابقه این رژیم را به اجرای عملیات دیگری مشابه عملیات طوفان الاقصی در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تهدید کرده واین موجب وحشت و هراس سران این رژیم شده است.

جوان آنلاین: روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت مدعی شد که مقامات ارشد حماس این پیام صریح و مستقیم را از طریق «رامز الاکباروف» هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل به رژیم صهیونیستی منتقل کرده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته آحارونوت، حماس در این پیام بی‌سابقه تاکید کرده که برای انجام حمله دوباره‌ای به سرزمین‌های اشغالی مشابه حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آماده است.

به نوشته این روزنامه عبری، مسوولان ارشد حماس در دیدار هفته گذشته خود با الاکباروف اظهار کردند که برای اقدام در هر جبهه‌ای که امکان داشته باشد، چه داخل «اسرائیل» چه در کرانه باختری و چه در خارج اقدام کنند.

این رسانه رژیم صهیونیستی در ادامه نیز ادعا کرد که مقامات ارشد حماس تاکید کردند که عملیات جاری ارتش اشغالگر در نوار غزه، جابجایی خط زرد و لغو انتخابات از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین باعث شد کنترل میدانی از دست برود، اما آنها تسلیم این وضعیت نخواهند شد.

طبق نوشته آحارونوت، الاکباروف نیز برای انتقال این پیام با سرلشکر «یورام هالوی» هماهنگ‌کننده فعالیت‌های کابینه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی دیدار کرد و یک سند فوری برای اطلاع‌رسانی این مورد به مسوولان سطوح سیاسی و امنیتی تهیه شد.

این روزنامه عبری در ادامه گزارش خود این تحولات را نشان‌دهنده فشار شدیدی دانست که جنبش حماس در بحبوحه تشدید عملیات‌های نظامی و همزمان با تعویق انتخابات ۲۸ نوامبر توسط محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با آن مواجه است.

شورا‌های صلح و میانجی‌ها خواستار خلع سلاح هستند، اما ارزیابی تل‌آویو این است که حماس با خلع سلاح کامل موافقت نخواهد کرد و سعی در خرید زمان خواهد داشت و این در حالی است که «اسرائیل» همچنان از ورود کمیته تکنوکرات و نیروی پلیس فلسطین به غزه جلوگیری می‌کند.

آحارونوت در بخش دیگری از گزارش خود به واکنش گادی آیزنکوت، رئیس حزب «چپ» به این تهدید‌ها پرداخت و به نقل از او نوشت، «حماس با وجود گذشت بیش از ۳ سال از جنگ، هنوز کنترل غزه را در دست دارد، اما قول می‌دهم در صورتی که قدرت را به دست آورم، ظرف ۱۸ ماه حاکمیت این جنبش بر نوار غزه را از بین ببرم.»