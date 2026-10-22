پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی

جوان آنلاین: متن پیام قالیباف بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مجاهد نستوه، مرحوم سید احمد موسوی پدر شهید والامقام امیر سید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح موجب تاسف و تاثر گردید.

این مبارز انقلابی و از بازماندگان نهضت شهید نواب صفوی با صرف عمر خود در خدمت به بسط کلمه حق و عدالت و با تربیت فرزند رشیدی، چون شهید موسوی دین خود را به اسلام و ایران عزیز ادا نمود و در آستانه سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چهره در نقاب خاک کشید.

از خداوند منان برای آن فقید سعید و فرزند شهیدش غفران و هم نشینی با اولیا و صالحان و برای بازماندگان از آن بیت معزز صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی