معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی درگذشت «طاهره سادات زاهدی» مادر شهیدان «علی و حسین خوش نظر» را تسلیت گفت.

جوان آنلاین: در بخشی از متن این پیام خطاب به خانواده شهیدان خوش نظر آمده است:

ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های والای الهی، اسلامی و انقلابی نثار کردند، در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن و والامقام نیست.

درگذشت «حاجیه خانم طاهره سادات زاهدی» مادر شهیدان «علی و حسین خوش نظر» و مادر جانباز والامقام «حسن خوش نظر» و را به شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

بدون تردید ایمان و اراده راستین این شهدای معزز ریشه در اعتقادات ناب و خالصی دارد که توسط والدین گرانقدر آنان بالندگی یافته که در این میان نقش این بانوی ارجمند در جهت تربیت اسوه‌های جهاد و مقاومت بی‌بدیل است. مادر والامقامی که با افتخار به شهادت فرزندان عزیز خویش، در ادامه راه آن شهدای معظم با اعتقادی راسخ استقامت و پایداری نمود. بی‌شک از دست دادن این سرمایه‌های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بسیار غم انگیز است.