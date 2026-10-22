کد خبر: 1386307
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
سیاست » اخبار کلی

تسلیت معاون رئیس جمهور به خانواده شهیدان خوش‌نظر

3 معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی درگذشت «طاهره سادات زاهدی» مادر شهیدان «علی و حسین خوش نظر» را تسلیت گفت.

جوان آنلاین: در بخشی از متن این پیام خطاب به خانواده شهیدان خوش نظر آمده است:

ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های والای الهی، اسلامی و انقلابی نثار کردند، در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن و والامقام نیست. 

درگذشت «حاجیه خانم طاهره سادات زاهدی» مادر شهیدان «علی و حسین خوش نظر» و مادر جانباز والامقام «حسن خوش نظر» و را به شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

 بدون تردید ایمان و اراده راستین این شهدای معزز ریشه در اعتقادات ناب و خالصی دارد که توسط والدین گرانقدر آنان بالندگی یافته که در این میان نقش این بانوی ارجمند در جهت تربیت اسوه‌های جهاد و مقاومت بی‌بدیل است. مادر والامقامی که با افتخار به شهادت فرزندان عزیز خویش، در ادامه راه آن شهدای معظم با اعتقادی راسخ استقامت و پایداری نمود. بی‌شک از دست دادن این سرمایه‌های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بسیار غم انگیز است.

برچسب ها: بنیاد شهید ، مادر شهدا ، پیام تسلیت
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