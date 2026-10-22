اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

جوان آنلاین: انتخابات ریاست و هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی ساعت ۱۰ صبح روز ۶ آبان ماه سال جاری در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

بر اساس حروف الفبا، ابراهیم برخورداری، علی دادگر، حسین زکی زاده، سید سالار محمدنیا، عباس محمدی پور و مسعود نصرتی قزوینی نژاد شش نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی هستند که صلاحیت آنها برای حضور در این مجمع تأیید شده است.

دوره ۴ سال ریاست مرتضی قربانی در فدراسیون تیراندازی بهمن ۱۴۰۴ به پایان رسید و وزارت ورزش و جوانان در اردیبهشت ۱۴۰۵ سهیل برخورداری را به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب کرد.