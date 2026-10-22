نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت ملی و پرهیز از تنش‌های فرقه‌ای، وحدت داخلی را تنها سلاح این کشور برای حفاظت از خود دانست و خواستار پایبندی به توافق طائف و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و ادامه حضور نیرو‌های یونیفل در جنوب لبنان شد.

جوان آنلاین: نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در گفت‌و‌گو با روزنامه «الجمهوریه» تاکید کرد: لبنان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به اقداماتی نیاز دارد که موجب اتحاد لبنانی‌ها شود و وحدت میان آنها راه نجات کشور در این شرایط است.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به ضرورت تقویت گفت‌و‌گو و تفاهم میان گروه‌های مختلف لبنانی، از جریان‌های سیاسی و رسانه‌ها خواست از ادبیات تحریک‌آمیز، فرقه‌ای و تنش‌زا که می‌تواند به تشدید اختلافات و تهدید صلح داخلی منجر شود، پرهیز کنند.

بری با انتقاد از برخی رفتار‌ها و مواضعی که به گفته او در هفته‌های اخیر با هدف برجسته‌سازی اختلافات صورت گرفته است، اظهار داشت که نباید با بخشی از جامعه لبنان به‌گونه‌ای رفتار شود که گویی بیگانه با این کشور است.

روزنامه الجمهوریه همچنین گزارش داد که بری به نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان توصیه کرده است موضوع مواد منفجره کشف و ضبط‌شده را در جلسه آتی هیات دولت به شورای عالی قضایی ارجاع ندهد.

رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر پایبندی به توافق طائف، تصریح کرد: وحدت داخلی تنها سلاحی است که برای حفاظت از کشورمان در اختیار داریم. لبنان در شرایط کنونی تحمل طرح هیچ موضوع یا پرونده‌ای را که موجب ابهام، اختلاف و تنش داخلی شود، ندارد و وضعیت کشور مستلزم آگاهی، تدبیر و مشارکت واقعی همه گروه‌های داخلی برای حفظ امنیت، ثبات و آرامش است.

بری همچنین از نتایج سفر هیات قطری به بیروت ابراز خرسندی کرد و گفت که این سفر نشان‌دهنده تلاش جدی برای قرار دادن بحران دیرینه برق لبنان در مسیر حل‌وفصل قطعی است.

وی همچنین درباره دیدار اخیر خود با نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب، ابراز رضایت کرد و دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست را نشان‌دهنده توجه به لبنان و شناخت دقیق ابعاد مختلف شرایط این کشور دانست.

رئیس پارلمان لبنان در پاسخ به پرسشی درباره قانون تحریم رژیم صهیونیستی، مخالفت شدید خود را با هرگونه طرح یا پیشنهادی برای اصلاح یا لغو آثار این قانون اعلام کرد. این موضع در شرایطی مطرح شده است که برخی جریان‌های سیاسی و غیرسیاسی در لبنان خواستار توقف اجرای این قانون شده‌اند.

وی در ادامه با تاکید بر موضع واحد لبنان درباره ضرورت پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر لزوم ادامه حضور نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در جنوب این کشور و حفظ منطقه جنوب در چارچوب نظارت سازمان ملل تاکید کرد.

بری در پایان گفت که فرانسه در کنار لبنان ایستاده و در حمایت از این کشور و ارائه ابتکار‌ها صادق است، اما متأسفانه شرایط و فضای بین‌المللی در جهت مخالف تلاش‌های پاریس حرکت می‌کند.