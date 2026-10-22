فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا به چهاردهمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم‌های آسیایی بارسلون راه یافت.

جوان آنلاین: فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، در بخش رقابتی چهاردهمین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم‌های آسیایی بارسلون در اسپانیا به نمایش در خواهد آمد.

به گزارش ایسنا، چهاردهمین دوره‌ی این جشنواره از ۲۲ اکتبر تا اول نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۳۰ مهر تا ۱۰ آبان ماه سال جاری در بارسلونا برگزار می‌شود و بیش از صد فیلم از ۲۵ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه را در برنامه خود جای داده است.

این جشنواره رویدادی بین‌المللی است که با تمرکز بر سینمای معاصر آسیا، زمینه‌ی معرفی آثار سینمایی کشور‌های مختلف در قاره‌ی آسیا را به مخاطبان جهانی فراهم می‌کند.

این جشنواره با گردآوری آثار متنوع از کشور‌های آسیایی، بستری برای معرفی دیدگاه‌های تازه سینمایی، تبادل فرهنگی و آشنایی مخاطبان بین‌المللی با روایت‌ها و تجربه‌های متفاوت فیلم‌سازان فراهم می‌آورد. توجه به سینمای مستقل و آثاری که بازتاب‌دهنده تنوع فرهنگی و اجتماعی جوامع هستند، از ویژگی‌های مهم این رویداد سینمایی است.

حضور «سرزمین فرشته‌ها» در این رویداد، فرصتی برای معرفی بیشتر سینمای ایران در عرصه بین‌المللی و تقویت ارتباط میان سینمای ایران و جریان‌های معاصر سینمای آسیا به شمار می‌رود.

«سرزمین فرشته‌ها» پیش از این در جشنواره کازان روسیه، جشنواره سلیمانیه عراق حضور داشته و به زودی در جشنواره بین‌المللی فیلم پرتقال طلایی آنتالیا نیز حضور خواهد داشت؛ همچنین به تازگی به عنوان نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۷ معرفی شده است.

پخش بین‌الملل فیلم «سرزمین فرشته‌ها» برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.