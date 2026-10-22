در پی گسترش اعتراض‌های خیابانی و ناآرامی در شماری از کشور‌های اروپایی، تایلند و مالزی به شهروندان خود توصیه کردند از سفر‌های غیرضروری به این کشور‌ها خودداری کنند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه تایلند مشخصا با اشاره به اینکه اعتراض‌های ضد دولتی در فرانسه به خشونت کشیده شده و این کشور همچنان صحنه ناآرامی است، از شهروندان تایلندی خواست سفر‌های غیرضروری خود به بخش‌هایی از اروپا که درگیر ناآرامی و اعتراضات هستند را به تعویق بیندازند. سفارت مالزی در پاریس نیز از اتباع این کشور در فرانسه خواست «احتیاط کرده و هوشیار بمانند» و سفر‌های غیرضروری را تا بهبود اوضاع به تعویق بیندازند.

«سیهاساک پونگ کتکیو»، وزیر امور خارجه تایلند، شامگاه چهارشنبه در جریان سفر به ایتالیا به خبرنگاران گفت: «کسانی که از تایلند به اروپا سفر می‌کنند باید تحولات را از نزدیک دنبال کنند، زیرا وضعیت به سرعت در حال تغییر است و اوضاع فرانسه همچنان نگران‌کننده است، ناآرامی‌ها در این کشور ادامه دارد.»

وی با اشاره به نگرانی درباره اعتراض‌ها در ایتالیا افزود همتای ایتالیایی‌اش به دلیل نشست فوری کابینه دولت این کشور درباره ناآرامی‌ها، دیدار دوجانبه خود را لغو کرد و گفت: «ما درباره اسپانیا نیز نگران هستیم.» وزیر امور خارجه تایلند تصریح کرد: «اگر ضروری نباشد، با توجه به همه آنچه در این کشور‌ها می‌گذرد، فکر می‌کنم بهتر است سفر شهروندان مدتی به تعویق بیفتد.»

علاوه بر این، سفارت مالزی در پاریس از اتباع این کشور در فرانسه خواست «احتیاط کرده و هوشیار بمانند» و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حالی که سفر به فرانسه همچنان بدون محدودیت است، به مالزیایی‌ها توصیه می‌شود تا بهبود اوضاع، سفر‌های غیرضروری خود را به تعویق بیندازند.»

همچنین شبکه تلویزیونی دولتی چین (سی‌سی‌تی‌وی) روز دوشنبه گزارش داد که پس از غارت و به آتش کشیدن ساختمان‌های شهرداری و فروشگاه‌ها در فرانسه در روز شنبه، پکن به شهروندان خود درباره سفر به این کشور هشدار داده و از آنان خواسته تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

فرانسه در هفته‌های اخیر شاهد شدیدترین ناآرامی‌های خیابانی سال‌های اخیر در اعتراض به اوضاع نامناسب بخش‌های مختلف در این کشور و افزایش هزینه زندگی بوده است؛ در ایتالیا و بلژیک نیز تظاهرات مشابهی رخ داده و اعتراض‌ها در اسپانیا و پرتغال نیز در جریان است.