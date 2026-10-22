جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، تلویزیون سوریه اعلام کرد که در درگیری نیرو‌های امنیتی رژیم جولانی و هسته‌های باقی مانده گروه تروریستی داعش در شهر رنکوس در حومه دمشق، شماری از نیرو‌های امنیتی کشته و زخمی شدند.

به گزارش معر، شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه هم از شهادت یک جوان دارای معلولیت بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر اسرائیلی هنگام نفوذ به حومه درعا خبر داد.

این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در سوریه در حالی است که رژیم جولانی تا کنون هیچ اقدام عملی و قابل توجهی را برای توقف آن انجام نداده و در عوض همیشه تأکید کرده است که برای مذاکره و مصالحه با تل آویو آمادگی دارد.