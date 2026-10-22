کد خبر: 1386289
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰
جامعه » اخبار كلی

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

3 فرمانده انتظامی استان کرمان از زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت، ۳۹ باند مواد مخدر، کشف بیش از ۱۵ تن انواع مواد مخدر و ضبط بیش از ۹ همت اموال از قاچاقچیان طی هفت ماه گذشته خبر داد.

جوان آنلاین: سردار جلیل موقوفه‌ئی، صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شهرستان جیرفت که با حضور جانشین فراجا برگزار شد اظهار داشت: طی هفت ماه گذشته با تلاش شبانه‌روزی ماموران انتظامی استان کرمان اجازه عرض اندام به مجرمان داده نشد و در این مدت موفق شدیم ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر را زمین‌گیر کنیم.

وی افزود: همچنین از مجموع باند‌های منهدم‌شده، ۳۹ باند مربوط به سارقان خشن و ۱۸ باند از سارقان مسلح بوده‌اند.

وی با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر ادامه داد: علیرغم چندین درگیری مسلحانه سنگین در محور‌های مواصلاتی، تعدادی از قاچاقچیان به هلاکت رسیدند و در مجموع بیش از ۱۵ تن مواد مخدر کشف شد که نشان‌دهنده ۱۳ درصد افزایش کشفیات نسبت به سال گذشته است. همچنین ۸ هزار و ۲۵۰ معتاد در سطح استان ساماندهی شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر برخورد با سرشبکه‌های قاچاق مواد مخدر با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه قضایی، تصریح کرد: اموال کلانی از این سرشبکه‌ها مصادره شد؛ به‌طوری‌که در حوزه برخورد با قاچاقچیان و افرادی که به‌دنبال اخلال در امنیت اقتصادی بودند، بیش از ۹ همت اموال کشف و ضبط شد.

سردار موقوفه‌ئی، در ادامه به آمار حوزه ترافیک و امنیت عمومی اشاره کرد و گفت: در حوزه تصادفات، پلیس راهنمایی و رانندگی ۲۰ درصد کاهش و پلیس راه ۶ درصد کاهش را ثبت کرده‌اند؛ ضمن اینکه در زمینه سرقت‌های مسلحانه نیز شاهد کاهش ۴۲ درصدی بوده‌ایم. همچنین در راستای جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، بیش از ۲۲۷۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به استمرار خدمات شبانه‌روزی پلیس از آغاز عملیات‌ها و ماموریت‌های ویژه از جمله در ایام مناسبتی مانند جنگ رمضان تاکنون، از مشارکت و همراهی بسیار خوب و زیبای مردم استان کرمان قدردانی کرد و گفت: مردم ولایت‌مدار و فهیم استان کرمان در این مدت میادین را خالی نکرده و یاریگر خادمان خود در عرصه امنیت بوده‌اند.

برچسب ها: استان کرمان ، مواد مخدر ، قاچاقچیان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

نوستالژی آر‌پی‌جی!

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

قطعی کابل‌ها قطعی شد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

درمانده و بی‌نقشه

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

تاریخ انقلاب مملوّ از صحنه‌های حضور زینبی بانوان و دختران ایران است

«مهرداد اخلاقی» با رای نمایندگان مجلس وزیر دفاع شد

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

اختلاف شاید درگیری هرگز!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار