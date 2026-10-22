کاهش تدریجی دمای تهران تا دوشنبه هفته آتی

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین تا روز دوشنبه (۴ آبان) در پاره‌ای از مناطق استان به ویژه در مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها رشد ابر و رخداد رگبار باران و گاهی با رعدوبرق مورد انتظار است. طی این مدت، روند کاهش تدریجی دما مورد انتظار است.

جمعه (اول آبان) آسمان تهران، صاف تا قسمتی ابری، وزش باد و در بعضی ساعت‌ها افزایش باد و گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده با بیشترین و کم‌ترین دمای ۲۵ و ۱۸ درجه سانتیگراد و همچنین شنبه (۲ آبان) صاف تا قسمتی ابری، وزش باد و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد و گاهی بارش پراکنده با کمینه و بیشینه دمای ۲۳ و ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.