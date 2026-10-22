جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «هامرشولد»، «روز‌های افتخار»، «انتظار»، «پسر کاراته باز»، «آسو»، «گرمسیر»، «تیکی تاکا»، «معدن سولیس»، «روباه»، «لیلا»، «دوستان تخیلی»، «راز آنیگما»، «تیغ خشم»، «اسرار حلقه»، «به خانه بازگرد»، «عیالوار»، «پدر»، «گروه امداد»، «نقشه فرار»، «صنوبر»، «خانه خنجر‌های پرنده»، «قانون و اخلاق»، «شیار ۱۴۳»، «پاندای کونگ فوکار ۳»، «تیم ملی در قلب من ۱»، «به رنگ امید»، «قدم خیر»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «ماتریکس ۴ ـ رستاخیزها» و «گلادیاتور»؛ پنج‌شنبه ـ ۳۰ مهر ماه ـ و جمعه ـ اول آبان ماه ـ از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

**** شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «هامرشولد» به کارگردانی «پیر فلای»، پنج‌شنبه، ۳۰ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی میکائیل پرسبرانت، فرانسیس شولر و سیان بری؛ در سال ۱۹۶۱ آغاز می‌شود، زمانی که دیپلمات سوئدی، داگ هامرشولد، یک سال دیگر به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ابقاء می‌شود. او به عنوان رهبری صلح‌طلب و پرتلاش در بحران‌های مهم جهانی به خصوص در موضوع استعمارزدایی از آفریقا شناخته می‌شود. در این بین شاهد آغاز بحران کنگو در این کشور هستیم. جایی که مویز چومبو با حمایت و سرسپردگی به بلژیک طی کودتایی یک حکومت تجزیه‌طلب در استان کاتانگای کنگو ایجاد کرده است و باعث بروز بحران کنگو شده است. در میان این ناآرامی‌ها، هامرشولد فکر می‌کند که سازمان ملل باید در این بحران مداخله کند. این امر با اعزام نیرو‌های حافظ صلح به این کشور در تابستان ۱۹۶۰ انجام می‌شود. از طرفی پاتریس لومومبا، رهبر استقلال کنگو احساس خطر می‌کند و هامرشولد هم تلاش می‌کند او را نجات دهد، اما ...

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فیلم سینمایی «روز‌های افتخار» به کارگردانی «رشید بوچارب»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی جمل دبوز، سامی ناسری، روزچدی زم، سامی بواجیلا، برنارد بلانکن و متیو سیمونه؛ روایت سربازان عرب و آفریقایی مستعمرات فرانسه است که در جنگ جهانی دوم برای آزادی کشوری می‌جنگند که خودشان در آن از حقوق برابر برخوردار نیستند. این سربازان در خط مقدم نبرد با ارتش نازی جان خود را به خطر می‌اندازند، اما فرماندهان فرانسوی با تبعیض نژادی، تحقیر و بی‌عدالتی با آنان رفتار می‌کنند. در حالی که فرانسه شعار آزادی و برابری سر می‌دهد، حتی امکانات، ترفیع و حقوق یکسان را از سربازان مستعمراتش دریغ می‌کند و ...

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**** شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی جدید «انتظار» به کارگردانی «امید سبیلی»، جمعه، ۱ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره مردی است که سرپرستی مادر پیرش را بر عهده دارد. او در تلاش است تا آخرین آرزوی او را که جمع شدن فرزندانش است را برآورده سازد. او به دنبال دو برادر و یک خواهرش می‌رود و از آنها می‌خواهد اختلافاتشان را کنار گذاشته و به خاطر مادر با یکدیگر آشتی کنند، اما آنها ...

سیاوش چراغی پور، محمد علایی و رابعه مدنی در فیلم تلویزیونی «انتظار» بازی کرده‌اند.

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**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «پسر کاراته باز» به کارگردانی «هارالد زوارت»، پنج‌شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی جکی چان، جادن اسمیت و تاراج پی هنسون؛ درباره دری پارکر ۱۲ساله است که به همراه مادرش از آمریکا به چین مهاجرت می‌کند. دری پس از رسیدن به چین با سختی‌های زیادی روبه‌رو می‌شود. از جمله مشکل زبان و پیداکردن دوست. در همین هنگام با پسری به نام چانگ نیز به مشکل برمی‌خورد. چانگ با گروهی از دوستانش که همگی کونگ فو کارانی حرفه‌ای هستند، در مواجهه با دری زورگویی می‌کنند. دری تلاش می‌کند در برابر آنها بایستد، اما بار‌ها از آنها کتک می‌خورد. این باعث منزوی شدن و اضطراب بیشتر او می‌شود. رابطه‌ی دری با مادرش هم خیلی خوب نیست و از مشکلاتش برای او حرفی نمی‌زند. در این میان دری با مرد تعمیرکاری به نام هان آشنا می‌شود. هان مرد مرموزی به نظر می‌آید که خیلی خوب کونگ فو را بلد است. بعد از این که یک بار دری را از دست چانگ نجات می‌دهد، دری از او می‌خواهد تا به او کونگ فو بیاموزد و هان به سختی می‌پذیرد که ...

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فیلم تلویزیونی جدید «آسو» به کارگردانی «محمدعلی یزدان‌پرست»، پنج‌شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده است و ضمن معرفی ظرفیت‌های استان مرکزی، به تبیین نقش صنعت هسته‌ای در ارتقای سلامت جامعه با زبانی هنرمندانه می‌پردازد و ...

آشا محرابی، کاوه خداشناس، علیرضا جلالی‌تبار، فرهاد جم، سیاوش معمارزاده، شهین تسلیمی و آزاده هاشمی‌نژاد، در کنار جمعی از بازیگران استان مرکزی در فیلم تلویزیونی «آسو» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «گرمسیر» به کارگردانی «ادوارد سالیر»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی پابلو کوبو، لوئیس پرز و مارتا نیتو؛ در مورد تریستان و لازارو، دو برادر دو قلو است که آرزوی رفتن به فضا را دارند. آنها در دانشکده فضانوردی درس می‌خوانند و در کلاس رقیبی بی اخلاق به نام لویی دارند. آنها برای مجوز حضور در ماموریت‌های فضایی طولانی مدت آینده رقابت می‌کنند. مکان ایستگاه قضایی منطقه استوایی گینه فرانسه است. سهمیه برای حضور در ایستگاه فضایی اروپا، فقط یک نفر است و آن هم در آزمون‌های آکادمی نخبگان فضانوردی مشخص می‌شود. تریستان در دانشگاه با کلویی آشنا شده و می‌خواهد با او ازدواج کند. پسر‌ها را در تعطیلات پیش از امتحانات به خانه سفر می‌کنند تا مادرشان مایرا را ببینند که در مناطق نسبتاً محروم فرانسه زندگی می‌کند. تغییر زبان مادر بین فرانسوی و اسپانیایی به ما می‌گوید که او در اصل کوبایی و پدر فرانسوی است. پدر خانواده را رها کرده و در غیاب او مادر سخت تلاش کرده تا پسر‌ها را به جایی که باید باشند، برساند. او که در کوبا معلم ادبیات بوده، اکنون در فرانسه کار‌هایی در مشاغل کم امنیت و با دستمزد پایین انجام می‌دهد. مادر خواستگاری دارد که وکیل است و پسر‌ها با ازدواج مادرشان مشکلی ندارند. اما مادر نمی‌پذیرد. تریستان دختر مورد علاقه اش را به مادرش معرفی می‌کند. شبی آنها در کنار دریاچه شنا می‌کنند، چیزی عجیب به زمین برخورد می‌کند و در واقع در خود دریاچه فرود می‌آید. تریستان به برادرش هشدار می‌دهد فرار کند، اما آب با مواد درخشان سبز و شوم پر می‌شود، و قبل از این که خودش بتواند از آن فرارکند، به طور قابل توجهی توسط مواد میکروبی که در آب هست آسیب می‌بیند و ...

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فیلم سینمایی «تیکی تاکا» به کارگردانی «پارامبراتا چاترجی»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۰۸:۳۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی ریتاباری چاکرابورتی، پارامبراتا چاترجی و کنچن مولیک خواهید دید: یک جوان آفریقایی تبار و علاقمند به فوتبال به نام کلیچی برای به دست آوردن پول و درمان بیماری مادرش، وارد یک باند مواد مخدر می‌شود و قرار است مقدار زیادی مواد مخدر جاسازی شده در توپ فوتبال را به یک گروه تبهکار و خطرناک به نام پی کی در هندوستان برساند. کلیچی در شهر شلوغ و پر ازدحام کلکته سرگردان به دنبال پی کی است که با یک راننده تاکسی به نام راجو برخورد می‌کند. راجو متوجه می‌شود او فوتبالیست خوبی است و، چون مسابقه دو تیم معروف از کلکته نزدیک است، راجو به فکر یک نقشه می‌افتد تا هم خودش هم کلیچی را پولدار کند. او از فوتبال بازی کردن کلیچی فیلم می‌گیرد و فیلم را به همراه یک داستان جذاب و ساختگی از کلیچی در اختیار یک روزنامه نگار زن قرار می‌دهد. داستان زندگی کلیچی به عنوان یک فوتبالیست بزرگ بین المللی که در جام جهانی بازی کرده به سرعت در شهر می‌پیچد و هر دو تیم بزرگ کلکته به دنبال جذب این بازیکن هستند که ...

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فیلم سینمایی جدید «معدن سولیس» به کارگردانی «نیلز گاپ»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت۱۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اتو فالگرن، الکساندار گیرپن و سایمون جی برگر خواهید دید: کنراد پسر جوانی است که در کودکی او را از سوئد به نروژ آورده‌اند و به عنوان برده فروخته‌اند. در سال ١٩٥٧ او که اکنون ۱۶ ساله است از مزرعه‌ای که در آن مشغول به کار است می‌گریزد و در معدن سولیس مشغول به کار می‌شود. معدن تحت اختیار سرمایه داران امریکایی است که یک نفر را نیز از امریکا برای اداره امور به آنجا فرستاده‌اند. کنراد برای این که اخراج نشود می‌پذیرد در یکی از سخت‌ترین معادن منطقه سولیس به نام هانکن مشغول به کار شود. افراد مشغول در این معادن با کمترین امکانات و در شرایط خطرناکی مشغول به کار هستند. با این حال اولاف رییس امریکایی معدن درصدد اعمال فشار بیشتر بر کارگران و همزمان کاهش دستمزد آنها است تا سود معدن را افزایش دهد. کارگران معادن به رهبری راسموس سرکارگر خود تصمیم دارند اعتصاب کنند. اولاف با تطمیع کنراد و خبر گرفتن از اوضاع تا حدی در جریان اعتصاب قرار می‌گیرد و با ایجاد تفرقه بین آنها اعتصاب را می‌شکند. کارشکنی‌های اولاف باعث می‌شود معدن هانکن ریزش کند و راسموس جان خود را از دست بدهد. کنراد سعی دارد تا با صحبت با اولاف او را متقاعد به پذیرش شرایط معدنچیان کند. اولاف به او حقه می‌زند و او را خبرچین معرفی می‌کند و کنراد مورد ضرب و شتم کارگران قرار می‌گیرد، اما ...

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**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «روباه» به کارگردانی «آدریان گویجینگر»، پنج‌شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی سیمون مورزی، کارل مارکویچ و آدریانی گرادتزیل آمده است: در اواسط دهه ۱۹۲۰، خانواده اشتریتبرگر که یک خانواده فقیر کشاورز اتریشی هستند، کوچک‌ترین پسر خود فرانتس، را به یک کشاورز بزرگ واگذار می‌کند تا این پسربچه آن‌جا آموزش ببیند و برای این خانواده ثروتمند کار کند. فرانتس، اما ۱۰ سال بعد و به محض رسیدن به سن قانونی مزرعه را ترک می‌کند و داوطلبانه در ارتش نام نویسی می‌کند. سه سال بعد در سال ۱۹۴۰ این جوان ۲۰ ساله به عنوان عضوی از ارتش آلمان برای جنگ در جبهه غرب در طول جنگ جهانی دوم فرستاده می‌شود. یک روز در حین پیاده روی در جنگل، فرانتس یک توله روباه را در کنار مادر مرده‌اش پیدا می‌کند و سرپرستی آن را برعهده می‌گیرد. روباه درست در زمانی که نیرو‌ها برای نبرد آماده می‌شوند، به جنگل باز می‌گردد و فرانتس ناامید و افسرده حال را رها می‌کند، اما فرانتس به دنبالش می‌رود. این دو دوست به زودی دوباره به هم می‌رسند. با این حال، اقدامات فرانتس می‌تواند عواقبی بسیار جدی برای او داشته باشد، زیرا عدم خروج او با سربازان دیگر می‌تواند به عنوان فرار از جبهه‌های نبرد تعبیر شود. فرانتس روباه را که حالا بزرگ شده است به جنگل برمی‌گرداند و ...

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فیلم سینمایی «لیلا» به کارگردانی «داریوش مهرجویی»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: لیلا و رضا در یک مراسم شله‌زرد پزان همدیگر را می‌بینند و چندی بعد با هم ازدواج می‌کنند. آن دو، بعد از مدتی زندگی متوجه می‌شوند که لیلا نمی‌تواند فرزندی به دنیا بیاورد. در این میان هر چند برای رضا بچه‌دار نشدن لیلا اهمیتی ندارد، اما مادرش، لیلا را تحت فشار‌های شدید قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اجازه دهد برای رضا همسری بگیرند تا فرزندی برای او بیاورد و سپس همسر دوم رضا از زندگی آنها خارج شود. فشار‌های مادر رضا موثر می‌شود و لیلا، رضا را راضی می‌کند. بدون اطلاع خانواده لیلا ازدواج مجدد رضا با گیتی انجام می‌شود. اما شب عروسی، لیلا به خانه مادرش پناه می‌برد و حاضر نمی‌شود به زندگی رضا برگردد. رضا این عمل را خلاف قول‌های قبلی لیلا می‌داند و مدتی بعد همسر دومش را طلاق داده و ...

لیلا حاتمی، علی مصفا، مرحوم جمیله شیخی و محمدرضا شریفی نیا در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

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**** شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «دوستان تخیلی» به کارگردانی «جان کرازینسکی»، پنج‌شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: بی به دلیل بستری شدن پدرش در بیمارستان مجبور است چند روزی را در خانه مادر بزرگ بگذراند. اما در شب‌های اول حضورش در آن‌جا متوجه صدا‌های عجیب غریب و رفت و آمد‌های مشکوک می‌شود. او به دنبال شکش می‌رود و متوجه حضور افرادی غیر عادی در طبقه بالای خانه مادر بزرگش می‌شود. موجودی با شاخک‌های بلند و دامن و کفش باله، یک عروسک عظیم الجسه پرمو و بنفش و مرد صاحب‌خانه که همواره با آنها کشمکش دارد. دوستان جدید بی به او می‌گویند ایف هستند و از کالوین که صاحب خانه است و مثل او می‌تواند آنها را ببیند خواسته‌اند تا برایشان بچه‌های جدید پیدا کند، اما او خیلی در این کار موفق نبوده. بی بعد از سفر به سرزمین ایف‌ها که درون یک شهربازی مخفی شده؛ می‌پذیرد به ایف‌ها برای پیدا کردن بچه‌های جدید کمک کند. اما اولین تلاش‌های او با شکست مواجه می‌شود در این سفر لوییس به او می‌گوید کالوین قبلا دلقک بوده، اما الان بد خلق شده است. او و دوستانش تصمیم می‌گیرند ایف‌ها را با بچه‌های قبلی‌شان که حالا بزرگ‌سال‌اند و آنان را فراموش کرده دوباره پیوند دهند. او می‌فهمد تنها یادآوری یک خاطره عمیق که فرد را به دوران کودکی‌اش می‌برد می‌تواند باعث شود تا او ایفش را به یاد آورد و با او پیوند برقرار کند. بی ماموریتش را به درستی انجام می‌دهد و بعد از ترخیص پدرش به بیمارستان عزم برگشت به خانه را دارد، اما ...

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انیمیشن سینمایی «راز آنیگما» به کارگردانی «دینشکومار سوباشچاندرا»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: تیتو موش نوجوانی است که در یک یتیم خانه زندگی کرده و در دفتر یک روزنامه نیز کار می‌کند. یک روز گربه‌ی پولدار و شروری به نام بولپان که صاحب ساختمان یتیم خانه است از مدیر آنجا می‌خواهد ساختمان را تخلیه کنند. تیتو به طور اتفاقی با یک مارمولک کوچک به نام بیپ در دفتر روزنامه برخورد کرده و با او دوست می‌شود. بیپ پسری متمول است و در خانه‌ای مثل قصر زندگی می‌کند، او یک جعبه حاوی تیتانیوم دارد. یک مارمولک دختر جوان عاشق پرواز و یک خرگوش پسر جوان به نام بوبی که یک تردست دوره‌گرد است از دوستان اویند. بیپ یک جعبه تیتانیوم دارد که اشخاصی به دنبال ربودن آن هستند. تیتو و دوستانش کشیک می‌کشند. یک شب سه بچه گربه آن را می‌دزدند و به یک مرد غریبه تحویل می‌دهند. تیتو و بقیه به دنبال ردپای دزدان می‌روند و جست‌و‌جو آغاز می‌‍‌شود. آنها درمی‌یابند غریبه در واقع از طرف بولپان اجیر شده و یک گرگ است که دستانش نیروی مغناطیسی دارد. تیتو موفق به برداشتن تیتانیوم می‌شود، اما بولپان و گرگ او را می‌بینند. تیتو و بقیه نمی‌توانند جعبه فلزی تیتانیوم را باز کنند، اما.

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فیلم سینمایی جدید «تیغ خشم» به کارگردانی «پنگ‌فی چین»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی اشتون چن، مایکل تانگ و شان‌شان، چون یوی؛ درباره پی ژینگ مرد جوان مبارزی است که جایزه بگیر است. او به دنبال یک محموله ربوده شده می‌رود ولی با کمال تعجب متوجه می‌شود که محموله در واقع یک زن بوده است. عده‌ای زن را با خود می‌برند و زن به پی ژینگ التماس می‌کند که او را بکشد. پی ژینگ با تحقیقاتی که می‌کند متوجه می‌شود که آن زن همسر دوم پدر ارباب گویی بوده و فرزند کوچکی داشته که از ترس این که فرزندش کشته شود فرار کرده است. پی ژینگ به دنبال بچه می‌رود و او را پیدا می‌کند و ...

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**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «اسرار حلقه» به کارگردانی «چاندو ماندتی»، پنج شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی نیکیل سیذارتا، آنوپاما پارامسواران و آنوپام خِر؛ درباره پزشک جوانی به نام کارتیکیا است که شخصیتی محکم و سرشار از شجاعت دارد، به طور ناخواسته درگیر یافتن گنجینه‌ای باستانی و بسیار ارزشمند می‌شود که برخی افراد سودجو و قدرت طلب نیز به دنبال آن هستند. وی با کمک سه نفر از همراهانش با پشت سرگذاشتن ماجرا‌ها و خطرات مختلف ...

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فیلم سینمایی «به خانه بازگرد» به کارگردانی «لا چی لیونگ»، پنج شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی دانی ین، هان شوئه، بینگ جیا و چنهان لین؛ درباره مردی است که به همراه همسر و دو فرزندش به سفری زمستانی در مناطق کوهستانی و برف گیر رفته‌اند. این سفر به دلیل همراه شدن با اتفاقاتی از جمله ریزش بهمن بسیار مخاطره آمیز می‌گردد. پسر خانواده درون دریاچه‌ای یخ زده می‌افتد و در حال غرق شدن است که ...

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فیلم سینمایی «عیالوار» به کارگردانی «پرویز صبری»، پنج شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در جشن تولد خانم بزرگ، علی، پسربچه شیطان خانواده، سر به سر دایی اش می‌گذارد و کیک تولد را از بین می‌برد. علی توسط پدرش در اتاقی حبس می‌شود و روز بعد اعضای خانواده، بدون علی، عازم سفر می‌شوند. دایی علی و مرد دیگری، که خود را به هیأت یک مهاراجه هندی درآورده، برای سرقت اشیای قیمتی خانه خانم بزرگ نقشه کشیده‌اند و خالی بودن خانه فرصتی مناسب برای اجرای نقشه آنها است. اما علی هربار با ترفندی مانع سرقت آنها می‌شود. از سوی دیگر پدر و مادر علی که نگران فرزندشان هستند از طولانی شدن سفر خود ناخرسندند. سرانجام مادر علی به کمک یک راننده تریلی، که با همسر و فرزندش عازم تهران هستند، راهی خانه می‌شود و ...

زنده یاد جمشید اسماعیل خانی، گوهر خیراندیش، زنده یاد اسماعیل داورفر و مرتضی ضرابی در فیلم سینمایی «عیالوار» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی جدید «پدر» به کارگردانی «آولینا پرات»، پنج شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی ایوان بارنف، کارا اخالده و آلخاندرا خیمنس؛ درباره واسیل یک مهاجر بلغاری است که در خیابانی در اسپانیا زندگی می‌کند. او باهوش و کاریزماتیک است و استعداد شگفت انگیزی در شطرنج دارد، به طوری که با وجود بی خانمانی، موفق می‌شود در یک باشگاه انحصاری و معتبر در شهر، نامی برای خود دست و پا کند، اما ...

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فیلم سینمایی «گروه امداد» به کارگردانی «دانته لام»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ادی پنگ، وانگ یانلین، شین ژیلئی، لان یینگینگ، وانگ یوتیان و زو یانگ خواهیم دید: گائو مرد جوانی است که در تیم امداد و نجات کار می‌کند و از طرفی به تنهایی از پسر کوچکش نیز نگهداری می‌کند. او همسرش را به دلیل بیماری از دست داده. او تلاش می‌کند بین مسئولیت خطرناکش در تیم امداد و نجات و مسئولیت‌های پدرانه اش توازنی برقرار کند. او همواره در عملیات‌ها بیش از چیزی که انتظار می‌رود برای نجات جان انسان‌ها خطر می‌کند و تلاش می‌کند با اعضای گروه نیز هماهنگ باشد. خلبان جدید بالگرد امداد یک زن جوان است که در کارش مهارت زیادی دارد و در چند عملیات به همراه گائو موفق به نجات جان آدم‌های زیادی می‌شوند. پسر گائو که از نبود مادرش رنج می‌برد به این خلبان جوان نزدیک شده و او را به چشم مادر جدیدش می‌بیند، اما ...

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فیلم سینمایی «نقشه فرار» به کارگردانی «اینیاکی دورونسورو»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی گوتیه‌رس آلبارس، آلبا گالوچا، آلاین هرناندز، ایزدیار آتنزا و لوئیس تسار؛ درباره یک متخصص ساخت و انفجار بمب است که چند نیروی روسی را برای دزدی از یک بانک استخدام می‌کند، اما ...

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فیلم تلویزیونی «صنوبر» به کارگردانی «مجتبی راعی»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره دوران نوجوانی و حدود ۱۳ سالگی حضرت امام (ره) است. در آن سال‌ها که به زمان بعد از انقلاب مشروطیت و قبل از کودتای رضاخان برمی‌گردد، شرایط سختی بر زندگی مردم حاکی می‌شود و ناامنی کشور را فرا می‌گیرد. از طرف دیگر، هجوم روس‌ها از شمال و انگلیس‌ها از جنوب شرایط ویژه‌ای را در کشور حاکم می‌کند که ...

حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمان‌زاده در فیلم تلویزیونی «صنوبر» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «خانه خنجر‌های پرنده» به کارگردانی «ژانگ ییمو»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جانگ زئی، تاکشی کانشیرو و اندی لاو خواهیم دید: در چین، در سال ۸۵۹ میلادی؛ دو فرمانده نظامی، لیو و جین، مأموریت یافته‌اند تا رهبر یک گروه ضد دولتی معروف به خنجر‌های پرنده را دستگیر کنند، اما ...

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**** شبکه افق

فیلم سینمایی «قانون و اخلاق» به کارگردانی «ماتئو کاسویتس»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ماتئو کاسویتس و مالیک زیدی آمده است: ساکنین سیاه‌پوست کلدونیا -مستعمره فرانسه- به‌دلیل رفتار خصمانه‌ای که با آنها می‌شود؛ تقاضای استقلال کرده؛ در پی آن بسیاری از اطرافیانشان را از دست می‌دهند. آنها که شاهد از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم قدیمی‌شان توسط دولت فرانسه هستند، برای کسب استقلال سرزمینشان شورش می‌کنند که این موضوع در نهایت با دخالت نیرو‌های ویژه سرکوب گشته کلیه اهالی آن به طرز وحشیانه‌ای از بین می‌روند و ...

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فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی «نرگس آبیار»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: یونس پسر الفت با عده‌ای از جوانان روستا کار در کارخانه مس کرمان را رها می‌کنند تا عازم جبهه شوند. پس از مدتی ارتباط یونس با خانه قطع می‌شود و همه حدس می‌زنند که او اسیر شده است. اسرا آزاد می‌شوند و باز هم خبری از یونس نیست. الفت بیقرار پسرش از هر کس و هر جا نشانی او را می‌گیرد. عاقبت تماس می‌گیرند و می‌گویند که خبری از یونس در راه است. الفت خانه را آب و جارو می‌کند، اما ...

مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کرده‌اند.

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**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «پاندای کونگ فوکار ۳» به کارگردانی «جنیفر یو نلسون و آلساندرو کارلونی»، پنج‌شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: پو جنگ‌جوی اژد‌های درۀ صلح است و وظیفه دارد از آن محافظت کند. استاد شیفو که سال‌ها پو و گروه پنج‌آتشین را آموزش داده، حالا می‌خواهد مسئولیت تعلیم کونگ‌فو را به پو بسپارد؛ اما پو توانایی این کار را در خودش نمی‌بیند و در روز‌های اول آموزش، شکست می‌خورد. در همین زمان جنگ‌جوی پلیدی به‌نام کای به درۀ صلح حمله می‌کند و پو فقط با فن چی؛ یعنی بخشیدن انرژی حیات می‌تواند او را شکست دهد، فنی که گفته می‌شود فقط پاندا‌ها آن را بلد هستند. خوش‌بختانه در همین زمان پو، پدر واقعی‌اش را پیدا کرده و همراه او به محل زندگی پاندا‌ها می‌رود تا فن چی را یاد بگیرد. زمانی‌که پو به پاندا‌ها می‌رسد متوجه می‌شود که سال‌هاست پاندا‌ها این فن را فراموش کرده‌اند. پو برای مقابله با کای همۀ پاندا‌ها را آموزش می‌دهد تا بتوانند از توانایی‌هایشان برای مبارزه با کای استفاده کنند، اما ...

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فیلم سینمایی جدید «تیم ملی در قلب من ۱» به کارگردانی «ایفا اسفنسیه»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی امیر ماهیرا، مودی کوئسنادی، ایکر اناگارا، آلدو تانسانی، رمزی، مارشا آروان و آری سیهاساله خواهیم دید: بایو پسربچه‌ای ۱۲ ساله از خانواده‌ای معمولی در اندونزی است که رؤیای بزرگش تبدیل شدن به یک بازیکن فوتبال حرفه‌ای و پوشیدن پیراهن تیم ملی اندونزی است. او با مادرش، واهیونی و پدربزرگش، عثمان زندگی می‌کند. پدر بایو سال‌ها پیش در یک سانحه رانندگی درگذشته است، و این فقدان بر خانواده سایه انداخته است. پدربزرگ به شدت مخالف رؤیای بایو برای فوتبال است. او معتقد است که فوتبال آینده‌ای ندارد و بایو باید در مسیری هنری مانند نقاشی یا موسیقی پیشرفت کند، چرا که او یک هنرمند است و می‌خواهد بایو راه او را ادامه دهد. عثمان، بایو را در کلاس‌های مختلف هنری ثبت‌نام می‌کند تا مهارت‌های هنری او را تقویت کند. اما بایو پنهانی با کمک بهترین دوستش، هری، که یک ویلچرنشین است و با کمک دوستشان منگ دولوه که راننده اوست، تمرینات فوتبال خود را دنبال می‌کند. آنها یک قبرستان متروکه و قدیمی را پیدا می‌کنند که مکانی مناسب برای تمرینات پنهانی بایو است. نگهبان قبرستان، زهرا دختری بااستعداد در نقاشی که او نیز با پدربزرگ خود زندگی می‌کند، به آن‌ها کمک می‌کند تا به تحقق رؤیای او برای فوتبال حمایت کند. شانس بزرگی برای بایو فراهم می‌شود زمانی که توسط مربی آری سیهاساله در آکادمی فوتبال محلی حمایت مالی می‌شود، کشف می‌شود. این کشف، فرصتی برای بایو فراهم می‌کند تا برای تیم ملی زیر ۱۳ سال اندونزی انتخاب شود و ...

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**** شبکه امید

فیلم سینمایی جدید «به رنگ امید» به کارگردانی «ریری ریزا»، پنج‌شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی کات مینی تئو، زولفانی و ایکراناگار؛ داستان چند نوجوان فقیر در جزیره‌ای دورافتاده در اندونزی را روایت می‌کند که مدرسه کوچک‌شان در آستانه تعطیلی است. با تلاش و فداکاری دو معلم دلسوز، این بچه‌ها با وجود فقر، تبعیض و کمبود امکانات، کنار هم می‌مانند و با امید و دوستی برای ساختن آینده‌ای بهتر می‌جنگند. بچه‌هایی که نشان می‌دهند آموزش و امید می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط، سرنوشت را تغییر دهد و فداکاری یک معلم چگونه آینده‌ای درخشان برای دانش آموزان رقم می‌زند و ...

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فیلم تلویزیونی «قدم خیر» به کارگردانی «مسعود فرخنده طینت»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره پسربچه‌ای است که فقط سیزده سال دارد. پدر بزرگ این پسر بچه در آستانه مرگ است و از همه حلالیت می‌گیرد. او به یاد می‌آورد که در سی و پنج سال گذشته باعث اتفاقاتی شده است. نتیجه این اتفاقات باعث بدبختی و گرفتاری زنی همراه با فرزندانش شده است. نام این زن قدم خیر است و پدربزرگ به دنبال این زن می‌گردد تا او را پیدا کند. او نوه خود را به روستایی می‌فرستد تا او را بیابد. او آدرس روستایی به نام ننه قدم خیر را پیدا می‌کند و به این روستا می‌رود. او باید این زن را راضی کند تا با او به نزد پدربزرگش برود تا پدربزرگش بتواند از او حلالیت بطلبد که ...

فریده دریامج، مجید پتکی، مهرانه به نهاد، میلاد حسین پور و علی عیسی پور در فیلم تلویزیونی «قدم خیر» بازی کرده‌اند.

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**** شبکه سلامت

فیلم سینمایی «پرنده کوچک خوشبختی» به کارگردانی «پوران درخشنده»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ملیحه بر اثر ضربه روحی در کودکی قدرت تکلم را از دست داده است و با یادآوری گذشته دچار تشنج عصبی می‌شود. اما معلم او تصمیم دارد ملیحه را هر طور شده آموزش دهد ...

زنده یاد امین تارخ، زنده یاد هما روستا، زنده یاد جمیله شیخی و آزیتا لاچینی در فیلم سینمایی «پرنده کوچک خوشبختی» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

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**** شبکه فراتر (۴ k)

فیلم سینمایی «ماتریکس ۴ ـ رستاخیزها» به کارگردانی «لانا واچوفسکی»، پنج شنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کیانو ریوز، کریستینا ریچی و کری آن ماس آمده است: نئو در دنیای مصنوعی ماتریکس یک طراح بازی‌های کامپیوتری و بسیار هم موفق است. او گاهی در کافی شاپی که پاتوق اوست زنی را می‌بیند که تیفانی نام دارد و برای او بسیار آشناست. او توسط صحنه گردان ماتریکس کنترل می‌شود تا مبادا به دنیای واقعی بازگردد. از طرفی مرفیوس در قالب یک مامور امنیتی به فضای ماتریکس بازگشته تا نئو را پیدا کند. یکی از همرزمان گروه مقاومت قدیمی که به دنبال نئو است تا او را آزاد کند مرفیوس را پیدا کرده و به کمک تیم خود او را به خارج از ماتریکس می‌برد و با طرح نقشه و با وجود تلاش تیم محافظت دنیای ماتریکس موفق به ربودن نئو و جدا کردن او از اتصال جنینی خاصی که او را در قالب دنیای ماتریکس باز آفرینی می‌کند، می‌شوند. حالا نئو و نیرو‌های مقاومت باید ترینیتی را هم آزاد کنند ولی ...

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فیلم سینمایی «گلادیاتور» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی راسل کرو و واکین فینیکس خواهیم دید: ارتش روم به رهبری ژنرال ماکسیموس، روم را نجات می‌دهد. امپراتور بدون توجه به پسر کثیفش، کومودوس، از ماکسیموس می‌خواهد تا زمام امور را به دست گیرد و یک جمهوری مستقل پدید آورد. کومودوس پدر را به قتل می‌رساند و دستور اعدام ماکسیموس و خانواده او را در اسپانیا صادر می‌کند. ولی ماکسیموس ...