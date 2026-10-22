مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر نقش مقاومت ملت ایران در مقابله با توطئه‌های دشمن تأکید کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و اقتدار دفاعی کشور، مسیر عبور از بحران‌ها را با حفظ هویت ملی و تمامیت ارضی دنبال خواهد کرد.

جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی روز پنجشنبه در سی‌ونهمین اجلاسیه سرداران و ۳۵۰ شهید شهرستان فریدونکنار، بر نقش مقاومت ملت ایران در مقابله با توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران گفت: تکیه بر مکتب اهل‌بیت (ع) و الگوگیری از شجاعت حضرت زینب (س)، از ارکان تداوم مسیر مقاومت در مقابل فشار‌های بین‌المللی و اقدامات رژیم صهیونیستی است.

سردار نقدی با اشاره به سوابق مبارزاتی مردم فریدونکنار و حضور آنان در عرصه‌های مختلف انقلاب افزود: تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای تضعیف نظام اسلامی از طریق فشار‌های اقتصادی و جنگ فرهنگی، با اراده ملت ایران و اقتدار نیرو‌های مسلح روبه‌رو شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفت: فشار‌های خارجی نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت ایران نشده، بلکه به افزایش آگاهی ملی و تقویت همبستگی میان مردم و رهبری انجامیده است.

سردار نقدی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و اقتدار دفاعی کشور، مسیر عبور از بحران‌ها را با حفظ هویت ملی و تمامیت ارضی دنبال خواهد کرد.