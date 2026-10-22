پدر امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی دارفانی را وداع گفت

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u066c \u0648\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u06cc \u0648 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0636\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0646\u0648\u0627\u0628 \u0635\u0641\u0648\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u062a\u0627\u062f \u06a9\u0644 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0631\u0627 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062a\u0639\u0627\u0642\u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.