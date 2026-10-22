اقدام خصمانه آلمان در لغو مجوز فعالیت بانک صادرات ایران

جوان آنلاین: اداره نظارت بر امور بانک‌ها در آلمان، بافین، امروز (پنجشنبه) از تصمیم خود برای لغو مجوز شعبه بانک صادرات ایران در هامبورگ و منحل ساختن آن خبر داد.

به گزارش ایسنا، بافین مدعی شده که علت تصمیم لغو مجوز بانک صادرات نقض الزامات قانونی و عدم رفع ایرادات نظارتی بوده است.

به گزارش رویترز، این اقدام دولت آلمان پس از آن صورت گرفته که دادگاهی در شهر هامبورگ نماینده‌ای برای تصفیه و انحلال این بانک تعیین کرد.

چندی پیش این نهاد چنین تصمیمی را برای مجوز شعبه بانک سپه ایران در فرانکفورت اتخاذ کرده و ادعا کرده بود این بانک قادر به بازپرداخت سپرده‌های سررسیده شده نیست.

بافین در شهریورماه گذشته ادعا کرد بانک سپه ایران، شعبه فرانکفورت، دیگر «توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی» اعلام‌شدۀ خود را ندارد.

این تصمیمات خصمانه آلمان در پی آن صورت گرفته که اخیرا وزیر خزانه‌داری ایالات متحده تهدید به تحت فشار گذاشتن بانک‌ها و برخورد با آنها در صورت همکاری مالی با ایران کرد.