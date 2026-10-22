طوفان و سیل در فرانسه ۳ قربانی گرفت

طوفان و سیل شدید در جنوب فرانسه منجر به قطعی برق و برخی اختلالات شده و ۳ قربانی گرفت.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه استاندارد، ۳ نفر در جنوب فرانسه بر اثر طوفان شدید همراه با بارندگی جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش تسنیم، فرمانداری بخش بوش-دو-رون در مارسی همچنین اعلام کرد که این منطقه دچار قطعی برق و اختلال در حمل ونقل شده است. به گفته وی جاده‌ها مسدود و خطوط قطار قطع شده‌اند.

همچنین اختلال در شبکه تلفن وجود داشته و مردم از طریق یک اپلیکیشن هشدار از وضعیت مطلع شده‌اند.

شهر‌های آرل و سن مارتین دو کرو به طور ویژه تحت تأثیر این شرایط جوی قرار گرفته‌اند. ۲۵۰ نفر در پناهگاه‌های اضطراری در آنجا اسکان داده شده‌اند. انتظار می‌رود روز پنجشنبه پرسنل حفاظت مدنی بیشتری برای تخلیه آب از ساختمان‌های سیل‌زده اعزام شوند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده به نقل از مقامات، دو فرد فوت شده یک زن ۸۶ ساله و یک زن ۲۶ ساله هستند که در زیرزمین خانه‌ای در لانسون-پرووانس پیدا شدند. علاوه بر این، یک فرد ۷۵ ساله نیز در طوفان‌های سنت-میتر-له-رمپارت جان خود را از دست داد.