کد خبر: 1386267
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار سفارت ایران در باکو به هموطنان ایرانی

3 سفارت ایران در باکو نسبت به وعده‌های کذب اخذ اقامت در جمهوری آذربایجان هشدار داد.

جوان آنلاین: سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو با توجه به افزایش موارد بروز مشکلات برای هموطنان ایرانی از سوی افراد و شرکت‌های مدعی ارائه مشاوره و خدمات مهاجرت، اخذ اقامت، اشتغال، تحصیل، سرمایه‌گذاری و خرید ملک، بر لزوم هوشیاری و مراقبت بیشتر شهروندان ایرانی در این زمینه تأکید دارد.

به گزارش تسنیم، شایان ذکر است در ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از هموطنان ایرانی تحت تاثیر تبلیغات بی اساس، اخبار نادرست و وعده‌های کذب اخذ اقامت و تسهیل مهاجرت به کشور‌های اروپایی از طریق جمهوری آذربایجان و یا تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی در این جمهوری دچار گرفتاری شده و علاوه بر مال‌باختگی، با اتهاماتی همچون جعل اسناد، عبور غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات بازداشت و زندانی شده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو به هموطنان عزیز ایرانی اکیداً توصیه می‌نماید، نسبت به صحت و اعتبار مطالب و تبلیغاتی که در این زمینه در فضای مجازی صورت می‌گیرد، توجه کافی داشته و بدون شناخت و کسب اطمینان، از هرگونه پرداخت وجه و یا همکاری با این افراد خودداری نمایند.

لازم به ذکر است صرفا سفارت جمهوری اسلامی در باکو (و بخش کنسولی سفارت) و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، به عنوان نمایندگان رسمی ایران در جمهوری آذربایجان فعالیت داشته و متولی ارائه خدمات کنسولی بوده و هرگونه ادعای نمایندگی یا انتساب به آنها کذب و فاقد وجاهت است.

هموطنان ایرانی می‌توانند برای کسب راهنمائی، اطلاعات بیشتر و یا در صورت مواجهه با مشکل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو مراجعه و یا از طریق شماره‌های زیر تماس بگیرند.

- تلفن همراه و مبادله پیام از طریق واتساپ (بصورت ۲۴ ساعته) ۹۹۴۵۰۲۴۳۳۴۳۸+
- تلفن ثابت: ۴۳۳۰۳۱۱-۰۰۹۹۴۱۲ و ۴۳۴۰۳۴۰-۰۰۹۹۴۱۲

برچسب ها: سفارت ایران ، باکو ، مهاجرت
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