باشگاه استقلال در راستای توسعه فعالیت‌های خود در رشته‌های ورزشی مختلف، به دنبال گسترش همکاری با آکادمی ملی ورزش صربستان است، همکاری‌ای که علاوه بر تبادل ورزشکاران و کادر‌های فنی، حوزه‌های زیرساختی، آموزش مربیان و حتی ساخت ورزشگاه را نیز در بر می‌گیرد.

جوان آنلاین: علی تاجرنیا، رییس هیات‌مدیره و سرپرست باشگاه استقلال، در دیدار با سینیشا یاسنیچ، رییس آکادمی ملی ورزش صربستان، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده میان دو طرف اظهار کرد: از همان روز نخست حضور هیات صربستان، جلسه‌ای مفصل و طولانی با توجه به اراده باشگاه برای توسعه این همکاری برگزار کردیم. بر اساس صحبت‌های انجام‌شده، تصمیم داریم همکاری خود را در حوزه‌های زیرساختی، تبادل ورزشکاران و سایر زمینه‌های مرتبط با ورزش به‌صورت جدی دنبال کنیم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به گسترش فعالیت‌های استقلال در رشته‌های غیر فوتبالی افزود: از سال گذشته فعالیت گسترده‌تری را در ورزش‌های غیرفوتبالی آغاز کرده‌ایم و امسال نیز تعداد رشته‌های ورزشی ما افزایش یافته است. در حال حاضر ۴۵ تیم در رشته‌های فوتبال و غیر فوتبال داریم و یکی از مزیت‌های آکادمی صربستان این است که باشگاه‌های این کشور در رشته‌های ورزشی مختلف فعالیت و همکاری می‌کنند.

رییس هیات‌مدیره استقلال ابراز امیدواری کرد تفاهم‌نامه میان دو طرف در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شود و گفت: امیدوارم تفاهم‌نامه‌ای که میان ما مبادله می‌شود، خیلی زود اجرایی شود تا نتایج این همکاری را مشاهده کنیم. من به این همکاری امیدوار هستم.

سینیشا یاسنیچ، رییس آکادمی ملی ورزش صربستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در باشگاه استقلال اظهار کرد: برای من افتخار بزرگی است که در باشگاه استقلال حضور دارم و امیدواریم در سطح گسترده‌ای با این باشگاه همکاری کنیم. لازم می‌دانم از سفیر ایران در بلگراد به دلیل کمک به فراهم شدن مقدمات این سفر و امضای تفاهم‌نامه تشکر کنم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آکادمی ملی ورزش صربستان ادامه داد: آکادمی ما فعالیت گسترده‌ای در سطح اروپا و جهان دارد و از سوی کمیته بین‌المللی المپیک نیز تأیید شده است. ما در رشته‌های ورزشی مختلف، از جمله واترپلو، فعالیت داریم و امیدواریم بتوانیم تجربیات خود را در اختیار باشگاه استقلال قرار دهیم.

رییس آکادمی ملی ورزش صربستان با اشاره به سابقه استقلال در فوتبال آسیا گفت: می‌دانیم استقلال دو بار قهرمان آسیا شده است و امیدوارم این باشگاه برای سومین بار نیز به قهرمانی برسد. هم‌چنین امیدوارم بتوانیم میزبان استقلال در صربستان باشیم یا این تیم دیداری تدارکاتی با ستاره سرخ بلگراد یا یکی دیگر از تیم‌های صربستان برگزار کند.

یاسنیچ در بخش دیگری از صحبت‌های خود از پیام وزیر ورزش صربستان خبر داد و عنوان کرد: وزیر ورزش صربستان نیز سلام گرم خود را به شما رسانده است.

او با تأکید بر اینکه هدف هیات صربستان از این سفر، پیگیری عملی همکاری‌هاست، خاطرنشان کرد: ما برای انجام کار به ایران آمده‌ایم و چندان اهل صحبت کردن نیستیم. موضوعاتی از جمله همکاری با دانشکده‌های ورزش، تربیت مربیان، تبادل کادر‌های ورزشی و حتی ساخت ورزشگاه را در نظر خواهیم داشت.

با توجه به اظهارات دو طرف، همکاری استقلال و آکادمی ملی ورزش صربستان می‌تواند فراتر از فوتبال و مسابقات دوستانه باشد و زمینه‌های آموزشی، فنی و زیرساختی را نیز شامل شود؛ هرچند اجرای این برنامه‌ها به نهایی شدن توافق‌ها و عملیاتی شدن تفاهم‌نامه مشترک بستگی دارد.