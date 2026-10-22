کره جنوبی در پی زخمی شدن سه نظامی بر اثر انفجار مین در منطقه غیرنظامی دو کره، قصد دارد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، پیونگ‌یانگ را به نقض آتش‌بس متهم کند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که این کشور در خصوص انفجار مین‌هایی که در ماه سپتامبر در «منطقه غیرنظامی» (DMZ) میان دو کره رخ داد، نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه «هانکوک ایلبو» در این رابطه گزارش داد، پارک دو-سون، سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی، در یک نشست خبری گفت: «نماینده دائم [کره جنوبی]در سازمان ملل، این نامه را در طول امروز (به وقت نیویورک) ارسال خواهد کرد.»

در ماه سپتامبر، سه نظامی کره جنوبی بر اثر انفجار مین در منطقه غیرنظامی مجروح شدند؛ سئول، کره شمالی را مسئول این حادثه دانست. کیم یو-جونگ، خواهر کیم جونگ-اون (رهبر کره شمالی)، این اتهامات را رد کرد و آنها را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. وی همچنین هشدار داد که اگر به نظامیان کره شمالی - که مشغول احداث موانع مرزی هستند - شلیک شود، این کشور دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی اظهار داشت که در این نامه استدلال خواهد شد که مین‌های منفجر شده متعلق به کره شمالی بوده‌اند و پیونگ‌یانگ به نقض توافق‌نامه آتش‌بس متهم خواهد شد. به گفته این سخنگو، نامه مذکور همچنین شامل «درخواست عذرخواهی» بابت این حادثه خواهد بود.