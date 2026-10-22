گتوند دوباره لرزید

جوان آنلاین: بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه در ساعت ۱۰:۴۷:۵۱ روز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

به گزارش مهر، طول جغرافیایی این زمین‌لرزه ۴۸.۸۱ و عرض جغرافیایی آن ۳۲.۲۶ درجه ثبت شده است.

کانون این زلزله در یک کیلومتری گتوند، ۲۳ کیلومتری شوشتر و ۲۵ کیلومتری چغامیش در استان خوزستان گزارش شده است. همچنین این زمین‌لرزه در ۱۰۴ کیلومتری اهواز و ۱۴۳ کیلومتری خرم‌آباد رخ داد. تا کنون گزارشی درباره خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه دریافت نشده است.

ساعت ۹ صبح امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر نیز حوالی گتوند در استان خوزستان را لرزاند.