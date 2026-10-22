قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت در معاملات روز پنج‌شنبه بازار جهانی، در پی حملات بیشتر نیرو‌های یمنی به عربستان سعودی و دستور آمریکا به برخی از دیپلمات‌ها و اعضای خانواده‌هایشان برای ترک نمایندگی‌های این کشور در عربستان، بیش از دو دلار در هر بشکه افزایش یافت.

جوان آنلاین: قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۲.۸۲ دلار معادل ۲.۵۹ درصد افزایش، به ۱۱۱.۶۴ دلار در هر بشکه رسید و به بالاترین سطح خود در پنج ماه اخیر نزدیک شد.

قیمت نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» آمریکا نیز با ۲.۲۴ دلار معادل ۲.۳۱ درصد افزایش، در ۹۹.۳۹ دلار در هر بشکه معامله شد.

قیمت نفت برنت روز چهارشنبه تقریبا بدون تغییر باقی ماند، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ۶۷ سنت کاهش یافت.

تحلیلگران بانک آی‌ان‌جی در یادداشتی گفتند: قیمت نفت همچنان در سطح مناسب باقی می‌ماند و قیمت نفت برنت امروز صبح پس از حملات مرگبار بیشتر به عربستان سعودی به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه بازگشت.

مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که وزارت امور خارجه آمریکا قصد دارد اعضای خانواده را از تعدادی از ماموریت‌های دیگر ایالات متحده در منطقه خارج کند

اختلال در عرضه همچنان بر موجودی‌های جهانی تاثیر می‌گذارد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر نفت خام ایالات متحده هفته گذشته با ۳.۰۶ میلیون بشکه کاهش، به ۴۱۲.۵ میلیون بشکه رسید، در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش ۸۲۰ هزار بشکه‌ای را پیش‌بینی کرده بودند.

بر اساس گزارش رویترز، داده‌های این آژانس نشان می‌دهد که ذخایر فرآورده‌های تقطیری، شامل گازوئیل و نفت کوره، در مدت مذکور، ۱.۶۸ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۱۰۴.۳ میلیون بشکه رسیده است، در حالی که پیش‌بینی‌ها کاهش ۱.۱۶ میلیون بشکه‌ای را نشان می‌داد.

در همین حال، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه در سن پترزبورگ میزبان استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده برای گفت‌و‌گو در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین در بحبوحه آخرین تلاش واشنگتن برای توقف خونین‌ترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بود.

کرملین اعلام کرد پوتین موافقت کرده است که مذاکرات صلح با اوکراین را با میانجیگری آمریکا در ماه آینده از سر بگیرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که از مذاکرات حمایت می‌کند و امیدوار است که این مذاکرات در اسرع وقت آغاز شود.