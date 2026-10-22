متا در آمریکا به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار جریمه شد

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، این حکم پس از آن صادر شد که هیئت منصفه تشخیص داد این شرکت در پرونده‌ای مرتبط با ادعا‌های مربوط به دسترسی یک شرکت مشاوره سیاسی به اطلاعات میلیون‌ها کاربر فیس‌بوک بدون رضایت آنها، مصرف‌کنندگان را گمراه کرده است.

به گزارش مهر، این شرکت مشاوره سیاسی با کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ ارتباط داشت.

رائول تورز، دادستان کل ایالت نیومکزیکو گفت: این یکی از بزرگ‌ترین احکام قضایی صادرشده علیه یک شرکت از سوی یک ایالت در تاریخ آمریکا است، البته اگر نگوییم بزرگ‌ترین مورد از این نوع.

فرانسیس متیو قاضی دادگاه در حکم خود پس از صدور رأی هیئت منصفه نوشت: تخلفات فیس‌بوک که طی سال‌ها ادامه داشته و به‌صورت نظام‌مند در معرض دید عموم قرار گرفته است، به قلب شیوه‌های اصلی کسب‌وکار این شرکت مربوط می‌شود.

متیو بر اساس قوانین ایالتی تشخیص داد که اعمال جریمه‌ای بیش از ۲۱۹ میلیارد دلار موجه است، اما در نهایت مبلغ آن را به ۲۵ میلیارد دلار کاهش داد.

سی. جی. ماهونی، مدیر ارشد حقوقی متا، در بیانیه‌ای اعلام کرد این شرکت اطمینان دارد در مرحله تجدیدنظر پیروز خواهد شد.

ماهونی گفت: این حکم و رویکرد دادستان کل در پیگیری این پرونده، انجام فعالیت تجاری در ایالت نیومکزیکو را تقریباً غیرممکن می‌کند. اساس این شکایت، تلاش برای وضع مالیات بر آزادی بیان است تا از این طریق، قواعد جدیدی درباره آنچه مردم می‌توانند در فضای آنلاین بیان کنند، تحمیل شود.

این شرکت پیش‌تر گفته بود که تعیین جریمه‌ای در مقیاس میلیارد‌ها دلار ممکن است حقوق قانونی آن را در زمینه برخورداری از دادرسی عادلانه و حمایت در برابر جریمه‌های بیش از حد نقض کند.

این جریمه بزرگ‌ترین مجازاتی است که در پی رسوایی کمبریج آنالیتیکا علیه این غول فناوری اعمال شده است. در سال ۲۰۱۹، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا به دلیل همان رسوایی، متا را به پرداخت جریمه‌ای ۵ میلیارد دلاری محکوم کرده بود.

شش ایالت دیگر نیز در ارتباط با پرونده کمبریج آنالیتیکا، شکایت‌های خود را با دریافت مجموعاً ۴۵۹.۲ میلیون دلار مختومه کردند. این توافق‌ها بخشی از توافق چندایالتی به ارزش ۱۷.۱ میلیارد دلار بود که متا در ماه آگوست برای حل‌وفصل ادعا‌های ایالت‌ها به آن دست یافت. این ادعا‌ها مربوط به آسیب‌های احتمالی پلتفرم‌های این شرکت به سلامت روان نوجوانان بود.