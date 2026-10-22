کد خبر: 1386245
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
اقتصاد » اخبار کلی

ادامه روند کاهشی قیمت طلای جهانی

6 قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها در مورد تورم، بیش از یک درصد کاهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۱.۱ درصد کاهش، به ۴۰۹۴ دلار و ۹۰ سنت رسید که پایین‌ترین سطح از ۱۴ اکتبر محسوب می‌شود.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰٫۹ درصد کاهش، به ۴۱۱۱ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA، گفت: اگر قیمت نفت به افزایش خود ادامه دهد، انتظارات تورمی ممکن است تقویت شود. این وضعیت احتمال افزایش نرخ بهره در بلندمدت را بالا می‌برد و بر قیمت طلا فشار نزولی وارد می‌کند.

قیمت نفت در معاملات روز جاری افزایش یافت

با وجود اینکه، تورم سرسختانه که عمدتا ناشی از قیمت بالای انرژی است، از اتخاذ سیاست پولی انقباضی‌تر حمایت می‌کند، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران فدرال رزرو در شرایط فعلی رویکرد محتاطانه خود را حفظ کنند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست سیاست‌گذاری روز‌های ۲۷ و ۲۸ اکتبر را ۱۶ درصد و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۹۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

بازار‌ها همچنین در انتظار انتشار داده‌های هفته آینده مربوط به شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) هستند که یکی از معیار‌های مهم مورد توجه بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی تورم و دستیابی به هدف تورمی دو درصدی این نهاد است.

وانگ، افزود سرمایه‌گذاران انتظار دارند نرخ بهره در کوتاه‌مدت و بلندمدت بالا باقی بماند. نرخ بهره بالا، دارایی‌های دارای بازده را جذاب‌تر می‌کند و جذابیت طلا را به عنوان دارایی بدون بازده تضعیف می‌کند.

به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، طلا همچنان کف قیمتی ۱۴ اکتبر در سطح ۴۰۷۳ دلار در هر اونس را هدف قرار داده است. سطح مقاومتی این فلز گرانبها در ۴۱۳۵ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند به صعود قیمت این فلز گرانبها به محدوده ۴۱۵۰ دلار تا ۴۱۶۹ دلار منجر شود.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با ۲.۶ درصد کاهش، به ۵۶ دلار و ۴۴ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۲.۱ درصد کاهش، به ۱۵۹۴ دلار و ۲۵ سنت و هر اونس پالادیوم با ۲.۶ درصد کاهش، به ۱۰۵۹ دلار و پنج سنت رسید.

برچسب ها: بازار جهانی ، کاهش قیمت ، قیمت طلا
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