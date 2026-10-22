یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهار تا ۹ در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

جوان آنلاین: یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهر ماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۲ نفر از سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خرید‌های اعتباری انجام شده است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۲۳ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

بر اساس روال پرداخت یارانه نقدی، یارانه خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم درآمدی معمولاً در روز بیست‌وپنجم هر ماه و یارانه خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم در روز سی‌ام ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. بر این اساس، یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم مهرماه نیز طبق برنامه پرداخت این گروه در موعد مقرر واریز شده است.

مبلغ یارانه نقدی برای خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است. این پرداخت‌ها به‌صورت ماهانه و بر مبنای اطلاعات دهک‌بندی خانوار‌ها انجام می‌شود و مشمولان برای اطلاع از وضعیت یارانه خود می‌توانند اطلاعیه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را دنبال کنند.