کد خبر: 1386243
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
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سردار رضایی:

نیرو‌های مسلح مقتدرانه برای حفظ تمامیت ارضی کشور آمادگی کامل دارند

5 جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به آمادگی کامل قوای نظامی و انتظامی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور، گفت: تهدیدات پوشالی دشمنان به لطف هوشمندی نیرو‌های مسلح و بصیرت ملت ایران راه به جایی نخواهد برد.

جوان آنلاین: سردار قاسم رضایی روز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه جیرفت در جنوب استان کرمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تحولات منطقه و رجزخوانی‌های رژیم آمریکا و صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: گفتمان امروز انتظامی کشور بر پایه تفکر «مجاهد تکلیف‌مدار» استوار است و واژه «مأمور معذور» در این سازمان رنگ باخته است؛ هر کجا که برابر قانون و نیاز مردم اقتضا کند، نیرو‌های ما مقتدرانه در صحنه حضور خواهند یافت.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، خدمات‌دهی انتظامی مضاعف شده و برای یک مأمور انتظامی، شب، روز و تعطیل معنایی ندارد. دشمنان نظام در گذشته نیز هرگز نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند و امروز نیز به برکت غیرت و تعصب ملت بزرگ ایران، هوشمندی نیرو‌های مسلح و همراهی آحاد مردم، راه به جایی نخواهند برد.
جانشین فرمانده کل انتظامی با تجلیل از اقتدار دفاعی کشور یادآور شد: امروز به لطف الهی از نیرو‌های مسلح مقتدری برخورداریم و قوای انتظامی در کنار قوای نظامی و آحاد ملت، از تمامی ارزش‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور با قاطعیت دفاع خواهند کرد.

ارتقای خدمات‌دهی انتظامی در جنوب کرمان بسترساز توسعه و سرمایه‌گذاری است

وی با اشاره به وسعت کشور و مرز‌های گسترده با همسایگان اظهار کرد: ایران، کشور بزرگی است و بحمداالله امنیت مطلوبی دارد. استان کرمان نیز به عنوان یکی از استان‌های پهناور کشور، با دارا بودن معادن بسیار فراوان، موقعیت تجاری و ظرفیت‌های کشاورزی متنوع، نیازمند متناسب‌سازی آرایش انتظامی با وسعت و منابع خود است.
سردار رضایی مستقر شدن ستاد انتظامی جنوب کرمان را خواست مردم و با همکاری مسئولان منطقه انجام شده، افزود: فراجا تصمیم گرفت خدمات‌دهی انتظامی در این خطه را افزایش دهد؛ این اقدام هرگز به معنای وجود ناامنی نیست، بلکه هدفی بنیادین برای تقویت امنیت پایدار و فراهم‌کردن بستر توسعه، بهره‌برداری بهینه از معادن و شکوفایی سایر مؤلفه‌های پیشرفت منطقه است.
وی تصریح کرد: استقرار فرماندهی کامل‌تر و تقویت‌شده انتظامی در کنار مردم و مسئولان جنوب کرمان، مسیر را برای ورود بخش‌های مختلف کشوری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هموار می‌کند تا با خیال آسوده از این ظرفیت‌های عظیم بهره‌برداری کنند.
جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به آمادگی سراسری مجموعه انتظامی کشور بیان کرد: وضعیت انتظامی در سایر استان‌ها نیز بحمداالله مطلوب است و فراجا همگام با دولت و در کنار مردم، آمادگی کامل دارد تا تمامی امکانات خود را برای بسترسازی توسعه همه‌جانبه به‌کار گیرد.

سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی به همراه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به منظور افتتاح ستاد انتظامی جنوب کرمان امروز پنجشنبه وارد فرودگاه جیرفت شد.

برچسب ها: استان کرمان ، فرودگاه جیرفت ، نیروی انتظامی
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