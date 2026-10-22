کد خبر: 1386241
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
سیاست » اخبار کلی

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

6 روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: ۴ کشتی متخلف در حال انتقال محموله نفتی در شمال خلیج فارس مورد هدف قرار گرفتند و در آتش می‌سوزند.

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۴ کشتی متخلف که در میانه شمالی خلیج فارس در حال انتقال کشتی‌به‌کشتی محموله‌های نفتی بودند، همزمان هدف قرار گرفتند و در آتش می‌سوزند. همچنین شب گذشته ۳ کشتی متخلف با برخورد با مین در غرب تنگه هرمز دچار سانحه و حریق شده و متوقف شدند.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین
ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی.

آفرین بر شما که با ایستادگی جانانه در صحنه، قوت قلب رزمندگان اسلام هستید و موجب خواری و یاس دشمنان ایران عزیز شده‌اید.

دریادلان نیروی دریایی سپاه با این پشتوانه عظیم ملی کماکان تنگه هرمز را مدیریت و کنترل می‌کنند.

پیرو اخطار‌های قبلی به شرکت‌های متخلف دریایی، که فریب ارتش متجاوز آمریکا را خورده و از مسیر‌های غیر قانونی عبور کرده‌اند، رزمندگان نیروی دریایی با رصد و تعقیب ۴ کشتی متخلف، که پیش از این از مسیر غیرقانونی عبور کرده بودند، آنها را در حال کشتی به کشتی کردن محموله‌های نفتی در میانه شمالی خلیج فارس کشف کردند که هر ۴ کشتی همزمان مورد اصابت قرارگرفته و در آتش می‌سوزند.

همچنین شب گذشته ۳ کشتی متخلف با برخورد با مین در غرب تنگه هرمز دچار سانحه و حریق شده، متوقف گردید.

اصرار رژیم استکباری آمریکا بر تحریک شناور‌ها به عبور از معبر غیرقانونی مین گذاری شده، حوادث دریایی را روز به روز بیشتر کرده است و ارتش متجاوز آمریکا باید بداند با ادامه این دامنه مقابله به پایگاه‌های متجاوز در منطقه کشیده خواهد شد. این یک اخطار جدی است؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
۱۴۰۵/۰۷/۳۰

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، کشتی متخلف ، تنگه هرمز
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