کد خبر: 1386233
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
سخنگوی وزارت کشور:

حضور خیابانی مردم  جرایم و ناامنی را کاهش داده است

به دلیل همراهی مردم و حضور پرشور آنان در خیابان‌ها، شاهد کاهش محسوس جرایم و ناامنی در حوزه داخلی بوده‌ایم. با وجود این، همه دستگاه‌ها مراقبت‌های خود را افزایش داده‌اند، استعداد نیرو‌های خود را تقویت کرده‌اند و دقت، کنترل، نظارت و تسلط بر حوزه‌هایی را که ممکن است موجب ایجاد خلل در امنیت کشور شود، افزایش داده‌اند. به گزارش «جوان»، علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور روز گذشته در نشست خبری با تأکید بر آمادگی کامل کشور برای هر سناریوی بحرانی و جنگی، تأمین کالا‌های اساسی را بدون کمبود و کاهش محسوس جرایم و ناامنی را نتیجه همراهی مردم دانست. 
سخنگوی وزارت کشور گفت در صورت وقوع حمله دیگر و وارد شدن شوک به کشور، آمادگی اجتماعی و زیرساختی لازم وجود دارد و برنامه مدیریت بحران به‌گونه‌ای طراحی شده که کشور بتواند شرایط را مدیریت کند. برای هر سناریویی آمادگی کامل وجود دارد، از جمله بررسی وضعیت نانوایی‌ها برای تأمین نان و نیاز‌های ضروری مردم، اندیشیدن تمهیدات برای گاز خانگی و توجه به سوخت‌های جایگزین و مسائل مرتبط. 
زینی‌وند در زمینه تأمین کالا‌های اساسی گفت از آغاز جنگ تدابیر لازم برای این موضوع اندیشیده شده و تا این لحظه کمبودی در کشور وجود ندارد. وضعیت همه استان‌ها روزانه و از طریق سامانه اقتصادی وزارت کشور رصد می‌شود و ذخایر هر استان، حتی در مقایسه با استان‌های همجوار، بررسی می‌شود. وی افزود، ورود کالا از مرز‌های آبی و خاکی بدون اخلال ادامه دارد و برای ماه‌های آینده نیز پیش‌بینی لازم انجام شده است. سخنگوی وزارت کشور درباره اختلال در تبادلات مرزی گفت بخشی از این اختلالات طبیعی است و حتی در دوره‌های بدون جنگ و تحریم نیز رخ می‌دهد، اما قطعاً تحت تأثیر فشار‌های امریکا در قالب محاصره نیز قرار دارد. در حال حاضر تبادلات ایران با پاکستان در جریان است و دولت پاکستان برخی مشکلات فنی و زیرساختی، به‌ویژه در زیرساخت‌های مالی، را اعلام کرده که باید در ساختار داخلی این کشور برطرف شود. به گفته وی، اکنون توقفی در تبادلات وجود ندارد و کالا‌های دارای احتمال فساد و سایر کالا‌های مورد نیاز در حال مبادله هستند. وی درباره توقف تبادلات در یکی از مرز‌های استان خوزستان به دستور نخست‌وزیر عراق تأکید کرد، تبادل کالا‌های اساسی از مسیر‌های دریایی و دیگر مرز‌ها ادامه دارد. 
معاون سیاسی وزیر کشور درباره آخرین وضعیت انتخابات گفت: زیرساخت‌های انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور مستقر و تجهیزات در فرمانداری‌ها توزیع شده است و دولت و وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارند. وی افزود در میانه جنگ‌های تحمیلی، کشور از انتخابات سنتی مبتنی بر صندوق فیزیکی به انتخابات تمام‌الکترونیک گذار کرده و این نشانه استحکام سیاسی ساختار کشور است. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به افزایش تدابیر امنیتی مرزی گفت: به دلیل همراهی مردم، درک شرایط فعلی و حضور پرشور آنها در خیابان‌ها، جرایم و ناامنی داخلی محسوس کاهش یافته و لذا تمرکز جدی ما بر امنیت مرزهاست. به گفته وی، اکنون همه دستگاه‌ها مراقبت، توان نیرو‌ها و نظارت خود را چند برابر کرده‌اند، زیرا پس از شکست دشمن در جنگ نظامی، فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمنان در مناطق مرزی و برخی نقاط داخلی چند برابر شده است. زینی‌وند افزود تسلط دستگاه‌های مسئول بر امنیت داخلی و مرزی قابل اتکاست و از روش‌های ترکیبی انسداد فیزیکی، کنترل الکترونیکی و استقرار پاسگاه‌ها و نیرو‌های امنیتی استفاده می‌شود. وی در مورد وجود تهدیدات مرزی در شرق ابراز داشت، ایران و پاکستان سال‌هاست در مسائل مرزی و امنیتی رایزنی و همکاری اطلاعاتی دارند، اما مشکلات امنیتی در عمق خاک پاکستان ادامه دارد و ایران بار‌ها نارضایتی خود را اعلام کرده است. این موضوع ابعاد نظامی و امنیتی خاص خود را دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مردم ، انسجام ملی ، امنیت
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