کد خبر: 1386232
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
رسول سنائی‌راد

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی به موازات تحرکات، بهانه‌جویی‌ها و تهدید‌های امریکا و رژیم صهیونی برای حمله مجدد به کشور عزیزمان و فشار‌های ترکیبی برای امتیازگیری در عرصه دیپلماسی، گروهک‌های برانداز و تجزیه‌طلب تروریستی نیز تحرکات خود را در همسویی و همکاری با این دولت‌های تروریستی افزایش داده‌اند و پادویی و وابستگی خود به امریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار کرده‌اند.

به موازات تحرکات، بهانه‌جویی‌ها و تهدید‌های امریکا و رژیم صهیونی برای حمله مجدد به کشور عزیزمان و فشار‌های ترکیبی برای امتیازگیری در عرصه دیپلماسی، گروهک‌های برانداز و تجزیه‌طلب تروریستی نیز تحرکات خود را در همسویی و همکاری با این دولت‌های تروریستی افزایش داده‌اند و پادویی و وابستگی خود به امریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار کرده‌اند. اقداماتی چون:
۱- وحدت و هماهنگی بین این گروهک‌ها با هدایت و راهبری سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های بیگانه؛ ۲- تجدید سازماندهی متناسب با خواست دشمن و نقش واگذارشده برای آشوب و جنگ داخلی؛ ۳- دریافت پول و سلاح جدید و تهیه سلاح و تجهیزات متناسب با عملیات‌های محوله؛ ۴- آموزش و آماده‌سازی عناصر مزدور گروهکی متناسب با شرایط پیش رو و شرح وظایف دریافتی از رابطین نظامی و امنیتی کشور‌های حامی؛ ۵- اعزام تیم‌های عملیاتی و آماده‌سازی هسته‌های پنهان در داخل و تعریف نقش برای ترور و خرابکاری؛ ۶- تهیه و وارد کردن سلاح و مهمات جنگی متناسب با جنگ شهری و ناامن‌سازی جاده‌های بین‌شهری؛۷- شبکه‌سازی و ایجاد بستر ارتباط، همکاری و هماهنگی بین عناصر گروهک‌ها؛ ۸- تهیه اماکن و خانه‌های امن برای عناصر تروریستی در جغرافیای هدف؛ ۹- تمرین و افزایش مهارت و آمادگی عناصر تروریستی متناسب با اهداف و نقش‌های واگذارشده برای ترور و خرابکاری؛۱۰- ایجاد پوشش و حفاظت برای عناصر تروریستی با استفاده از عناصر خائن و نفوذی و ۱۱- انجام عملیات‌های پراکنده و ایذایی برای ایجاد آمادگی و اطمینان‌بخشی به کشور‌های حامی.  
انجام چند عملیات تروریستی در جنوب شرقی، جابه‌جایی تیم‌های تروریستی در شمال غربی و رونمایی از عناصر خائن منتسب به گروهک موسوم به الاحوازیه در جنوب غربی کشورمان و ارتباط‌گیری سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور‌های بیگانه با سران گروهک‌های مزدور تجزیه‌طلب که با رونمایی از احتمال بازگشت به خط آشوب داخلی پیش یا بعد از حمله احتمالی نظامی امریکا و رژیم صهیونی صورت گرفته، آمادگی این گروهک‌ها را برای ایفای نقش نیابتی و پادویی دشمنان آشکار ساخته است. البته این گروهک‌ها در دو موج حمله قبلی نیز در خدمت دشمنان جنایتکار و قسم‌خورده کشور عزیزمان بوده‌اند و این خیانت‌ها و خباثت‌ها جدید به حساب نمی‌آید، اما تشدید و گسترش اقدامات تروریستی و شرارت‌های آنان در دور جدید حملات، احتمال بیشتری دارد. اقداماتی، چون همدستی و همکاری در ترور و خرابکاری، شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی، هراس‌افکنی، حمله و غارت علیه مراکز دولتی و حتی اموال و اماکن خصوصی و مواردی از این قبیل برای ایجاد اختلال در نظم عمومی و فرسایش تاب‌آوری عمومی و سرگرم‌سازی بخشی از توان نیرو‌های مدافع کشور از اکنون قابل پیش‌بینی است. از این رو، لازم است دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی کشور ضمن آمادگی برای مقابله و مهار خائنان و تشدید عملیات‌های امنیتی علیه این عناصر نیابتی به عنوان سرباز دشمن و مجازات سریع و قاطع آنها، برای آگاهی عمومی مردم نسبت به نقشه دشمن در بهره‌برداری از این عناصر نیابتی و مزدور و چگونگی مقابله با آنها و کمک به نیرو‌های امنیتی برای ضربه و خنثی‌سازی این سناریوی خائنانه و جنایتکارانه را از طرق مختلف به‌ویژه رسانه‌ها به صورت فوری در دستور کار و پیگیری قرار دهند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، تروریسم ، جنگ
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