کد خبر: 1386225
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

1 اعتراضات فرانسه در بقیه کشور‌های اروپایی هم تشدید شده است

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور فرانسه که در کشورش اعتراضات اروپایی‌ها به مشکلات اقتصادی کلید خورد، به‌صراحت چالش اصلی را چندین برابر شدن هزینه‌های حمل‌ونقل می‌داند. این اظهارات در شرایطی که دیگر کشور‌های اروپایی هم دستخوش بحران هستند، تأثیر بسته ماندن تنگه هرمز بر افزایش قیمت انرژی را برجسته کرده است. 
امانوئل ماکرون که با آغاز اعتراضات، روز‌های پرالتهابی را سپری می‌کند، با اعلام اینکه: «ما در دوره‌ای به سر می‌بریم که می‌تواند به تنش منجر شود؛ انتخابات در اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای در امریکا»، تصریح کرد: «مشکل بزرگ در حال حاضر، هزینه‌های حمل‌ونقل است که ۱۰ برابر شده؛ زنجیره تأمین کالا و خدمات هم به‌دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل به‌کلی دچار اختلال شده است.» پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، ناآرامی‌ها را به مهاجرت نسبت داد، ماکرون در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در دوحه، رهبران خارجی که با انتخابات روبه‌رو هستند را به سوءاستفاده از ناآرامی‌ها برای منافع سیاسی متهم کرد. او بدون نام بردن از ترامپ گفت: «وقتی رهبرانی را می‌بینم که در منطقه یا آن سوی اقیانوس اطلس در حال مبارزه انتخاباتی هستند... آنها به هزینه ما مبارزه انتخاباتی می‌کنند.» ماکرون با اشاره به مقررات منع رفت‌وآمد و محدودیت‌هایی که پس از خشونت اعمال شده است، گفت: «فرانسه تمام اقدامات قانونی را برای جلوگیری از ناآرامی‌ها در جریان اعتراضات بیشتر که برای شنبه ۲۴‌اکتبر برنامه‌ریزی شده است، انجام خواهد داد.»

 تهدید در ایتالیا، فراخوان در آلمان
جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا نیز که یکی دیگر از کشور‌های ناآرام است، با هشدار درباره برخورد با تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات و راهپیمایی‌ها اعلام کرد افرادی که در تجمعات پنج‌نفره یا بیشتر شرکت کنند و به پرتاب سنگ، ترقه، چوب و سایر اشیا اقدام کنند، ممکن است به حداکثر پنج سال زندان و پرداخت جریمه‌ای تا سقف ۲۰ هزار یورو محکوم شوند. وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی عاملان تخریب اموال گفت: هرکس چیزی را تخریب کند، باید هزینه آن را بپردازد. به گفته او، در صورتی که فرد تخریب‌کننده زیر سن قانونی باشد، والدین او مسئول پرداخت خسارت خواهند بود. نخست‌وزیر ایتالیا همچنین با انتقاد از تبدیل تخریب اموال به رفتاری عادی در جریان اعتراضات تأکید کرد که دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی به کار خواهد گرفت. تشکل دانشجویی «نسل زد به پا می‌خیزد» در آلمان هم خواستار برگزاری تظاهرات در ۳۱ اکتبر (۹ آبان) در برلین، هامبورگ، کلن، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهر‌ها شده است. معترضان قصد دارند به کاهش بودجه آموزش و خدمات اجتماعی، افزایش هزینه‌های زندگی و برنامه‌های مربوط به سربازگیری اجباری اعتراض کنند. در دانمارک هم، پلیس دو عکاس مطبوعاتی را به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب‌وشتم قرار داد که این امر انتقاد رسانه‌های دانمارکی را برانگیخت و خواستار تحقیقات مستقل شدند. 

 زیان ۱۱۲ میلیارد دلاری اروپایی‌ها
منشأ این بحران، جنگ ایران که از فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و به دنبال آن، بسته شدن عملی تنگه هرمز است. تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای انتقال نفت و گاز جهان است و اختلال در آن، مستقیماً بازار‌های انرژی جهانی و به‌ویژه اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. 
رویترز در گزارشی به پیامد‌های پی مسدود ماندن تنگه هرمز اشاره کرد و با اشاره به برآورد کمیسیون اروپا تصریح کرد که جنگ ایران از ماه فوریه تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد یورو، معادل ۱۱۲ میلیارد دلار، به اقتصاد اروپا خسارت زده است. قیمت گاز حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافته و بهای گازوئیل دو برابر شده است. این مبلغ، هزینه اضافی‌ای است که اتحادیه اروپا برای واردات انرژی پرداخت کرده، بدون آنکه حتی یک مولکول اضافی گاز یا نفت دریافت کرده باشد. داده‌های کمیسیون اروپا و گزارش‌های متعدد، افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی را تأیید می‌کنند، از جمله اینکه قیمت گاز از پایان فوریه ۲۰۲۶ حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافته و بهای گازوئیل دو برابر شده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فرانسه ، آشوب ، اعتراض
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